Najważniejsze wydarzenia 2 marca 2026 r.

Kategorie artykułu: Finanse osobiste Kampus XYZ Finansowa poduszka powietrzna, czyli jak zacząć oszczędzać Mimo poprawy świadomości i sytuacji finansowej w polskich domach znaczna część osób wciąż nie ma żadnej poduszki finansowej. W obliczu demograficznej zapaści i prognoz niskich emerytur w przyszłości wczesne rozpoczęcie oszczędzania może okazać się kluczowe. Trzeba jednak wiedzieć, od czego zacząć.

Kategorie artykułu: Biznes Tysiące klientów PGE nie dostało faktur za prąd. To skutek nowego systemu rozliczeń Wdrażany stopniowo przez sprzedawcę energii PGE Obrót nowy system rozliczeniowy ma ułatwić obsługę klientów. Na starcie jednak wprowadził bałagan, przez który wielu odbiorców nie dostało rachunków za prąd. Sprawa mogła dotknąć nawet kilkaset tysięcy osób. Problemy dotyczą rejonów obsługiwanych przez oddziały PGE w Rzeszowie, Zamościu i Skarżysku-Kamiennej.

Kategorie artykułu: Newsy Rekordowe wyceny spółek energetyczych. Notowania GPW 27 lutego 2026 r. Piątek 27 lutego przyniósł historyczny rekord WIG Energia. Oprócz tego, wedle stanu z godz. 16.15 WIG20 zmierzał do tego, aby zakończyć bilans całego tygodnia na 1,7-proc. plusie, natomiast wartość WIG celował w ok. 1,2 proc. tygodniowego wzrostu.