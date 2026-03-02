02.03.2026 06:52
Najważniejsze wydarzenia 2 marca 2026 r.
Zapraszamy na relację „Dzieje się", gdzie znajdziecie informacje o najważniejszych wydarzeniach 30 września 2025 r. M.in.:
- O godz. 10:00 GUS opublikuje finalne dane o PKB za IV kwartał – prognozy zakładają, że wzrost wyniósł 4 proc.
- Nieco wcześniej, bo o 9:00, poznamy odczyty indeksu PMI dla Polski oraz kilku krajów Europy za luty. Wskaźnik pokazuje nastroje w przemyśle. Ekonomiści prognozują, że w Polsce wzrósł on do 49,2 pkt z 48,8 pkt w styczniu (każdy odczyt poniżej 50 oznacza nastroje recesyjne).
- Kanclerz Niemiec Friedrich Merz rozpoczyna wizytę w USA. We wtorek zostanie przyjęty w Białym Domu przez prezydenta Donalda Trumpa. Przywódcy mają rozmawiać o kwestiach związanych z bezpieczeństwem i handlem.
- Dziś odbędzie się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ, któremu przewodniczyć będzie Melania Trump, pierwsza dama Stanów Zjednoczonych. Posiedzenie zapisze się w historii, ponieważ po raz pierwszy obradom będzie przewodniczyć małżonka urzędującej głowy państwa.
- W Barcelonie rozpoczynają się coroczne światowe targi telekomunikacyjne Mobile World Congress.
