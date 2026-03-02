Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 02.03.2026
02.03.2026 06:52

Najważniejsze wydarzenia 2 marca 2026 r.

Zapraszamy na relację „Dzieje się", gdzie znajdziecie informacje o najważniejszych wydarzeniach 30 września 2025 r. M.in.:

  • O godz. 10:00 GUS opublikuje finalne dane o PKB za IV kwartał – prognozy zakładają, że wzrost wyniósł 4 proc.
  • Nieco wcześniej, bo o 9:00, poznamy odczyty indeksu PMI dla Polski oraz kilku krajów Europy za luty. Wskaźnik pokazuje nastroje w przemyśle. Ekonomiści prognozują, że w Polsce wzrósł on do 49,2 pkt z 48,8 pkt w styczniu (każdy odczyt poniżej 50 oznacza nastroje recesyjne).
  • Kanclerz Niemiec Friedrich Merz rozpoczyna wizytę w USA. We wtorek zostanie przyjęty w Białym Domu przez prezydenta Donalda Trumpa. Przywódcy mają rozmawiać o kwestiach związanych z bezpieczeństwem i handlem.
  • Dziś odbędzie się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ, któremu przewodniczyć będzie Melania Trump, pierwsza dama Stanów Zjednoczonych. Posiedzenie zapisze się w historii, ponieważ po raz pierwszy obradom będzie przewodniczyć małżonka urzędującej głowy państwa.
  • W Barcelonie rozpoczynają się coroczne światowe targi telekomunikacyjne Mobile World Congress.

Kategorie artykułu: Finanse osobiste Kampus XYZ
Finansowa poduszka powietrzna, czyli jak zacząć oszczędzać
Mimo poprawy świadomości i sytuacji finansowej w polskich domach znaczna część osób wciąż nie ma żadnej poduszki finansowej. W obliczu demograficznej zapaści i prognoz niskich emerytur w przyszłości wczesne rozpoczęcie oszczędzania może okazać się kluczowe. Trzeba jednak wiedzieć, od czego zacząć.
28.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo Świat
Amerykańskie flagi i teorie spiskowe. Seul podzielony w sprawie byłego prezydenta
W Korei Południowej trwają protesty zwolenników i przeciwników byłego prezydenta Yoona. Prawicowy polityk został skazany na dożywocie za próbę zamachu stanu, ale odwołał się od wyroku. Sympatycy twierdzą, że chciał powstrzymać komunistyczny spisek. Ale większość Koreańczyków daje kredyt zaufania liberałom.
27.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy Świat
Izrael i USA uderzyły w Iran. Trump ogłasza „dużą operację wojskową”
Izrael i Stany Zjednoczone przeprowadziły skoordynowany atak na Iran. Trump: celem obrona Amerykanów i zniszczenie zdolności rakietowych
28.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Tysiące klientów PGE nie dostało faktur za prąd. To skutek nowego systemu rozliczeń
Wdrażany stopniowo przez sprzedawcę energii PGE Obrót nowy system rozliczeniowy ma ułatwić obsługę klientów. Na starcie jednak wprowadził bałagan, przez który wielu odbiorców nie dostało rachunków za prąd. Sprawa mogła dotknąć nawet kilkaset tysięcy osób. Problemy dotyczą rejonów obsługiwanych przez oddziały PGE w Rzeszowie, Zamościu i Skarżysku-Kamiennej.
27.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Rekordowe wyceny spółek energetyczych. Notowania GPW 27 lutego 2026 r.
Piątek 27 lutego przyniósł historyczny rekord WIG Energia. Oprócz tego, wedle stanu z godz. 16.15 WIG20 zmierzał do tego, aby zakończyć bilans całego tygodnia na 1,7-proc. plusie, natomiast wartość WIG celował w ok. 1,2 proc. tygodniowego wzrostu.
27.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Koniec epoki w Teheranie. Rusza walka o władzę po zabitym przywódcy (PORTRET CHAMENEIEGO)
W Iranie rozpoczęła się walka o władzę. Śmierć Alego Chameneiego uruchomiła procedurę sukcesji, która zaważy nie tylko na przyszłości samej Republiki Islamskiej, lecz również wpłynie na układ sił na całym Bliskim Wschodzie. W jaki sposób człowiek, który przez ponad trzy dekady niepodzielnie domrinował w irańskiej polityce, zbudował jeden z najbardziej opresyjnych reżimów na świecie? I czy system, który tak pieczołowicie skonsolidował, zdoła przetrwać bez swojego głównego architekta?
01.03.2026