Najważniejsze wydarzenia 22 stycznia 2026 r.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosi kolejny wyrok dotyczący kredytów frankowych. To orzeczenie, będące odpowiedzią na pięć pytań prejudycjalnych Sądu Okręgowego w Warszawie.

GUS poda dane między innymi o koniunkturze gospodarczej i konsumenckiej, a także o wynagrodzeniach.

Podczas czwartego dnia Światowego Forum Ekonomicznego w Davos planowane są między innymi spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i ceremonia podpisania dokumentów ustanawiających Radę Pokoju.

W Moskwie odbędzie się spotkanie wysłanników administracji USA, Steve’a Witkoffa i Jareda Kushnera, z przywódcą Rosji Władimirem Putinem.

W Parlamencie Europejskim odbędzie się głosowanie nad wnioskiem o wotum nieufności wobec Komisji Europejskiej w sprawie umowy UE-Mercosur.

Podczas Australian Open w Melbourne mecze singlowe grają Iga Świątek i Hubert Hurkacz.