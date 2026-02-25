Najważniejsze wydarzenia 25 lutego 2026 r.

Dziś Sejm rozpoczyna trzydniowe posiedzenie, podczas którego zajmie się pierwszym czytaniem rządowego projektu nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Regulacja przygotowana w ministerstwie pracy zakłada przyznanie PIP uprawnienia do zamiany pozornych umów cywilnoprawnych i B2B w umowy o pracę. Pierwsza wersja projektu reformy PIP przygotowana w MRPiPS nie została zaakceptowana przez premiera Donalda Tuska.

Dziś wizytę w Warszawie złoży premier Islandii Kristrun Frostadottir, którą przyjmie szef polskiego rządu Donald Tusk.

W Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli Warszawskiej prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Karol Nawrocki weźmie udział w Odprawie rozliczeniowo–zadaniowej kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych RP