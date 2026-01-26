Najważniejsze wydarzenia 26 stycznia 2026 r.

26 stycznia 2026 r. po południu w Pałacu Prezydenckim odbędzie się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z szefem MSZ Radosławem Sikorskim. Głównym tematem rozmów ma być obsada placówek dyplomatycznych. Od marca 2024 r. toczy się spór na linii rząd–prezydent. W efekcie tylko w 41 przypadkach naszymi placówkami kierują ambasadorowie, a aż w 54 na ich czele stoją chargé d’affaires ad interim. Ma to realne konsekwencje.

O godz. 10 GUS opublikuje dane o sprzedaży detalicznej w grudniu. Ekonomiści spodziewają się, że była ona o 5,5 proc. wyższa niż przed rokiem (w cenach stałych), co oznaczałoby przyspieszenie — w listopadzie dynamika wyniosła 3,1 proc.

Z oficjalną wizytą do Polski przyjeżdża dziś prezydent Mołdawii Maia Sandu. Rano spotka się z prezydentem Karolem Nawrockim, a następnie z premierem Donaldem Tuskiem oraz marszałkami Sejmu Włodzimierzem Czarzastym i Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską.

Do Polski przyjeżdża także Faisal bin Farhan Al Saud, członek rządzącej Arabią Saudyjską dynastii, który od 2019 r. pełni funkcję ministra spraw zagranicznych tego kraju. Spotka się z Radosławem Sikorskim; po rozmowach planowana jest konferencja prasowa.

Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego zatwierdzi, a następnie ogłosi oficjalny skład reprezentacji na rozpoczynające się 6 lutego igrzyska Mediolan–Cortina d’Ampezzo. Teoretycznie kwalifikację wywalczyło 59 sportowców, ale do ostatnich chwil trwają zmiany. We Włoszech rywalizacja toczyć się będzie o 116 kompletów medali w 16 dyscyplinach.