Najważniejsze wydarzenia 27 stycznia 2026 r.

Z udziałem około 20 Ocalałych z Auschwitz oraz prezydenta Karola Nawrockiego odbędą się w Brzezince obchody 81. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz. 27 stycznia na świecie obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

O 09.30 rozpocznie się konferencja prasowa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na temat „Program dla młodych naukowców w nowej odsłonie – rusza LIDER UP”.

Z kolei o godz. 14.30 zacznie się briefing prasowy na temat bezpieczeństwa i dezinformacji w obszarze KSeF.

Rada Ministrów zajmie się między innymi projektem noweli ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, który zakłada, że aplikant, który nie zdał egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego, będzie mógł podejść do egzaminu jeszcze dwa razy.