28.04.2026 06:30

Najważniejsze wydarzenia 28 kwietnia 2026 r.

O godz. 11 odbędzie się uroczystość pierwszego cięcia blach pod budowę fregaty Huragan, trzeciej i ostatniej jednostki budowanej w ramach programu „Miecznik” dla Marynarki Wojennej.

W samo południe rozpocznie się posiedzenie Rady Ministrów. W planach jest głosowanie nad projektami dziesięciu dokumentów, w tym zmian w ustawie o podatku od spadków i darowizn czy projektu wieloletnich założeń makroekonomicznych na lata 2026-2030.

Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dojdzie do oficjalnej zmiany nazwy spółki Santander Bank Polska na Erste Bank Polska.

W ciągu dnia poznamy także wyniki finansowe za I kwartał br. spółki Żabka Polska.

O godz. 14 w Chorzowie rozpocznie się konferencja prasowa dotycząca organizacji mistrzostw Europy w lekkoatletyce w 2028 r.

W chorwackim Dubrowniku rozpocznie się XI Szczyt oraz Forum Biznesu Inicjatywy Trójmorza. Potrwa do 29 kwietnia, a udział zapowiedział m.in. prezydent Karol Nawrocki.

Parlament Europejski zagłosuje nad uchyleniem immunitetu polskich eurodeputowanych. Chodzi o Daniela Obajtka (blokowanie dystrybucji tygodnika „NIE” za okładkę z papieżem Janem Pawłem II na stacjach Orlenu), Patryka Jakiego (postępowanie karne i prywatny akt oskarżenia złożony przez sędziego Igora Tuleyę), Grzegorza Brauna (blokada drogi w 2025 r. podczas upamiętnienia Żydów zamordowanych w Jedwabnem) i Tomasza Buczka (naruszenie nietykalności cielesnej uczestniczki jednej z demonstracji).

W Stanach Zjednoczonych wyniki za I kwartał opublikują m.in.  BP, Coca-Cola, General Motors, Starbucks czy UPS

Najważniejsze wydarzenia 28 kwietnia 2026 r.
