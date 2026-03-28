28.03.2026

Najważniejsze wydarzenia 28 marca 2026 r.

W Dallas dobiega końca konferencja amerykańskich środowisk konserwatywnych CPAC. Jednym z gości wydarzenia będzie prezydent RP Karol Nawrocki, który ma dziś wygłosić przemówienie na temat stanu relacji polsko-amerykańskich. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz przekazał, że podczas CPAC prezydent poruszy kwestie aktualnych wyzwań dotyczących bezpieczeństwa oraz „naszej rzeczowej, rzetelnej oceny polityki Federacji Rosyjskiej - burzyciela porządku światowego, pokoju w Europie Środkowej i Wschodniej, ale będącego także zagrożeniem dla spraw globalnych”.

Dziś mija miesiąc od rozpoczęcia wojny Izraela i USA z Iranem. Kraje te rozpoczęły naloty na Iran 28 lutego. Teheran w odpowiedzi zaatakował Izrael i kilka państw regionu Zatoki Perskiej, uderzając w położone tam amerykańskie bazy oraz obiekty cywilne, szczególnie lotniska i infrastrukturę petrochemiczną. Zamknął również cieśninę Ormuz na Zatoce Perskiej, odcinając tym samym eksport ropy i gazu z arabskich państw regionu. Wszystkie trzy kraje będące stronami obecnej wojny na Bliskim Wschodzie mierzą się z oskarżeniami o naruszenia prawa wojennego. Izrael jest oskarżany o używanie białego fosforu, Iran - o stosowanie amunicji kasetowej, a USA - o atak na szkołę w Iranie, w którym zginęło ponad 100 dzieci.

W Indonezji wchodzi w życie zakaz dostępu do platform społecznościowych dla osób poniżej 16. roku życia.

Obchody Dnia Wolności Białorusi, nieoficjalnego święta niepodległości Białorusi, celebrowanego przez środowiska demokratyczne od 25 marca 1918 roku, kiedy proklamowano pierwsze państwo białoruskie - Białoruską Republikę Ludową (BRL). Natomiast rząd Alaksandra Łukaszenki oficjalne obchody niepodległości wyznaczył na 3 lipca – w rocznicę wyzwolenia Mińska spod niemieckiej okupacji przez Armię Czerwoną w 1944 roku.

Dziś o godz. 10 w Warszawie zbierze się Rada Naczelna PSL, która będzie rozmawiać nt. m.in. kampanii wyborczej, analizy bieżącej sytuacji politycznej oraz planowanego na jesień kongresu programowego. W otwartej części posiedzenia planowane jest wystąpienie prezesa Stronnictwa, wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Ok. godz. 13 odbędzie się konferencja prasowa.

