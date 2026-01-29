Najważniejsze wydarzenia 29 stycznia 2026 r.

Dziś w Pałacu Prezydenckim odbędą się spotkania przedstawicieli klubów parlamentarnych i kół z prezydentem Karolem Nawrockim. Z głową państwa zamierzają spotkać się przedstawiciele PiS, PSL, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej i koła Razem; spotkania odmówiły kluby KO i Lewicy.

O 10.45 rozpocznie się briefing prasowy minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz nt. inauguracji prac nad Planem Partnerstwa Krajowego i Regionalnego dla Polski na lata 2028-2034.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się dziś, w znajdującej się w Niemczech w Ramstein siedzibie dowództwa sił lotniczych USA, z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte oraz szefami obrony państw NATO.