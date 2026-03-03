Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 03.03.2026
03.03.2026 06:30

Najważniejsze wydarzenia 3 marca 2026 r.

Dziś zbierze się Rada Ministrów, która zajmie się dwoma projektami ustaw deregulacyjnych.

Rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Ekonomiści spodziewają się, że RPP obniży stopy procentowe banku centralnego o 0,25 pkt. proc.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zostanie dziś przyjęty w Białym Domu przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Merz zapowiedział, że w rozmowie z Trumpem poruszy temat ataku na Iran.

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz złoży wizytę na Słowacji. W Bratysławie ma spotkać się z ministrem obrony Słowacji Robertem Kaliniakiem. Jednym z tematów rozmów ma być unijny program SAFE.

W Krakowie odbędzie się konferencja prasowa linii lotniczej Ryanair.

