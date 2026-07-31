Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 31.07.2026
NEWSROOM XYZ
31.07.2026 06:34

Najważniejsze wydarzenia 31 lipca 2026 r.

Posłowie rozpoczną prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Projekt przewiduje wprowadzenie jednolitych zasad opodatkowania papierosów elektronicznych oraz urządzeń do waporyzacji, czyli urządzeń przeznaczonych do podgrzewania płynów lub innych wyrobów wykorzystywanych do inhalacji.

W planach jest także debata m.in. o nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, a także ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Dziś w Warszawie w południe rozpocznie się wydarzenie „Rozwój + Wy”, czyli zapowiadane od tygodni spotkanie stowarzyszenia byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Na uczestników czeka ponad 20 debat i paneli z udziałem ponad 50 prelegentów i gości specjalnych. Wśród nich będzie m.in. Garri Kasparow (rosyjski polityk opozycyjny, jeden z najwybitniejszych szachistów w historii).

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w czwartek ostrzeżenia przed upałem dla niemal całego kraju. Na południowym wschodzie i południowym zachodzie temperatura może osiągnąć nawet 36 st. C.

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Producent transformatorów szykuje się na boom inwestycyjny w energetyce
Hitachi Energy rozbudowuje polskie moce produkcyjne urządzeń dla energetyki. Transformatory z łódzkiej fabryki trafiają m.in. do centrów danych w USA, a wkrótce zasilą też wiatraki na Bałtyku. – Mamy…
28.07.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Kolejny dzień rekordów na GPW. Podsumowanie notowań 30 lipca 2026 r.
Czwartek przyniósł na GPW kolejne wzrosty, a większość głównych indeksów znalazła się na nowych historycznych szczytach. Rynek ciągnęły w górę banki, po południu dołączył do nich KGHM. Zdaniem…
30.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Polacy pożyczają coraz więcej. Rekordowe półrocze na rynku kredytów
To było rekordowe półrocze na rynku kredytów i pożyczek – wynika z danych BIK. Sprzyjające otoczenie sprawiło, że Polacy pożyczyli jeszcze więcej pieniędzy, niż rok temu. Równie dobrze zapowiada się…
30.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Wojenny sprawdzian. Spółki PZU i PKO BP walczą o większe wpływy w Ukrainie
„Wojna nie zwalnia z celów” — deklarują szefowie ukraińskich biznesów PZU i PKO BP. Obaj walczą o udziały w rynku: gdy pierwszy dopina przejęcie MetLife i wchodzi w nowe nisze, drugi zdobywa kolejne…
30.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Budimex odbił po słabym początku roku. W grze kontrakty za miliardy
Po słabszym pierwszym kwartale Budimex poprawia wyniki. Grupa zwiększyła przychody o 8 proc., utrzymała wysoki poziom zysków i zgromadziła portfel zamówień wart blisko 18 mld zł. Ma również ambitne…
30.07.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Rosyjski pocisk spadł na Lubelszczyźnie. Oto co wydarzyło się od rana
Nad ranem rosyjski pocisk CH-10 spadł na Lubelszczyźnie. Wojsko zapewnia, że gdyby rakieta leciała w stronę terenów zamieszkanych, zostałaby strącona. Podumowaliśmy najważniejsze informacje związane…
30.07.2026