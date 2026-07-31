Najważniejsze wydarzenia 31 lipca 2026 r.

Posłowie rozpoczną prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Projekt przewiduje wprowadzenie jednolitych zasad opodatkowania papierosów elektronicznych oraz urządzeń do waporyzacji, czyli urządzeń przeznaczonych do podgrzewania płynów lub innych wyrobów wykorzystywanych do inhalacji.

W planach jest także debata m.in. o nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, a także ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Dziś w Warszawie w południe rozpocznie się wydarzenie „Rozwój + Wy”, czyli zapowiadane od tygodni spotkanie stowarzyszenia byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Na uczestników czeka ponad 20 debat i paneli z udziałem ponad 50 prelegentów i gości specjalnych. Wśród nich będzie m.in. Garri Kasparow (rosyjski polityk opozycyjny, jeden z najwybitniejszych szachistów w historii).

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w czwartek ostrzeżenia przed upałem dla niemal całego kraju. Na południowym wschodzie i południowym zachodzie temperatura może osiągnąć nawet 36 st. C.