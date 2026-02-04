Najważniejsze wydarzenia 4 lutego 2026 r.

Zapraszamy na relację „Dzieje się", gdzie znajdziecie informacje o najważniejszych wydarzeniach 30 września 2025 r. M.in.:

O godz. 11 w Gdyni odbędzie się uroczystość położenia stępki pod budowany dla polskiej Marynarki Wojennej okręt ratowniczy „Ratownik”.

Rada Polityki Pieniężnej podejmie decyzję o stopach procentowych w Polsce. Spodziewamy się utrzymania ich dotychczasowego poziomu.

We Włoszech rozpoczną się zmagania w ramach Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan–Cortina d’Ampezzo 2026. Choć ceremonia otwarcia odbędzie się 6 lutego, pierwsze mecze rozegrają drużyny grające w curling – niestety bez udziału Polaków.

Radosław Sikorski weźmie udział w zorganizowanej przez Departament Stanu USA konferencji ministerialnej na temat zabezpieczenia łańcuchów dostaw minerałów krytycznych. To główny punkt jego wizyty w Stanach Zjednoczonych.

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich rozpocznie się kolejna runda trójstronnych negocjacji między Ukrainą, USA a Rosją (do czwartku). W negocjacjach ma uczestniczyć specjalny wysłannik prezydenta Donalda Trumpa Steve Witkoff.

W Stanach Zjednoczonych wymierzona zostanie kara Ryanowi Routhowi. W 2025 r. został uznany za winnego próby zamachu na Donalda Trumpa na polu golfowym we wrześniu 2024 r. Prokuratura domaga się dla niego dożywotniego pozbawienia wolności.

Jeśli chcesz dostawać takie informacje na swoją skrzynkę mailową, zapisz się na nasz newsletter