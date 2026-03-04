Najważniejsze wydarzenia 4 marca 2026 r.

Dziś Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje o poziomie stóp procentowych w Polsce. Ekonomiści spodziewają się obniżki głównej stopy referencyjnej z 4 do 3,75 proc. Chyba że – w związku z konfliktem w Iranie – rada zdecyduje się wydłużyć pauzę w cyklu do trzech miesięcy.

Grupa PGE podpisze w Rybniku umowy z konsorcjum Polimex Mostostal i Siemens Energy na budowę dwóch szczytowych elektrowni gazowych – w Rybniku i Gryfinie. Każda z inwestycji ma mieć ok. 600 MW mocy. W uroczystości ma wziąć udział minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.

W Warszawie odbędzie się nieformalne posiedzenie Rady Państw Morza Bałtyckiego, której Polska przewodniczy. Rozmowy obejmą kwestie zrównoważonej gospodarki morskiej, walki z handlem ludźmi, ochrony dzieci zagrożonych oraz obrony cywilnej. Po spotkaniu zaplanowano konferencję prasową wicepremiera i szefa MSZ Radosława Sikorskiego.

Kolegium Komisji Europejskiej ma przyjąć projekt Aktu Przyspieszenia Przemysłu – odpowiedź na słabnącą pozycję europejskiej produkcji. W planach są uproszczone cyfrowe procedury wydawania pozwoleń oraz oznaczenie „Made in Europe” dla produktów wytworzonych w UE. Komisarze zajmą się także strategią morską i portową, planem równości płci na lata 2026–2030 oraz koncepcją sprawiedliwości międzypokoleniowej.