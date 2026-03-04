Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 04.03.2026
04.03.2026 06:25

Najważniejsze wydarzenia 4 marca 2026 r.

Dziś Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje o poziomie stóp procentowych w Polsce. Ekonomiści spodziewają się obniżki głównej stopy referencyjnej z 4 do 3,75 proc. Chyba że – w związku z konfliktem w Iranie – rada zdecyduje się wydłużyć pauzę w cyklu do trzech miesięcy.

Grupa PGE podpisze w Rybniku umowy z konsorcjum Polimex Mostostal i Siemens Energy na budowę dwóch szczytowych elektrowni gazowych – w Rybniku i Gryfinie. Każda z inwestycji ma mieć ok. 600 MW mocy. W uroczystości ma wziąć udział minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.

W Warszawie odbędzie się nieformalne posiedzenie Rady Państw Morza Bałtyckiego, której Polska przewodniczy. Rozmowy obejmą kwestie zrównoważonej gospodarki morskiej, walki z handlem ludźmi, ochrony dzieci zagrożonych oraz obrony cywilnej. Po spotkaniu zaplanowano konferencję prasową wicepremiera i szefa MSZ Radosława Sikorskiego.

Kolegium Komisji Europejskiej ma przyjąć projekt Aktu Przyspieszenia Przemysłu – odpowiedź na słabnącą pozycję europejskiej produkcji. W planach są uproszczone cyfrowe procedury wydawania pozwoleń oraz oznaczenie „Made in Europe” dla produktów wytworzonych w UE. Komisarze zajmą się także strategią morską i portową, planem równości płci na lata 2026–2030 oraz koncepcją sprawiedliwości międzypokoleniowej.

Rynek nieruchomości na Bliskim Wschodzie pod presją geopolityki. Kapitał nie ucieka, ale zmienia kierunek
Eskalacja konfliktu Iran–USA–Izrael wpływa na rynek nieruchomości w Dubaju. Czy kapitał ucieka z Zatoki, czy tylko zmienia kierunek?
03.03.2026
Brytyjski fundusz i polski gigant przetargowy uwierzyli w startup Mimira. Miliony na ekspansję
Mimira pozyskała ponad 4 mln zł od funduszu Elder Gull. Startup celuje w jeden z największych, a jednocześnie najmniej cyfrowych obszarów.
03.03.2026
Cieśnina Ormuz sparaliżowana. Kryzys energetyczny uderza w Azję i globalne łańcuchy dostaw
Kluczowy szlak globalnego handlu energią – od 2 marca pozostaje de facto zamknięty. Ponad 150 tankowców utknęło po obu stronach cieśniny, żegluga komercyjna została wstrzymana, a ceny ropy i LNG wystrzeliły. Najsilniej kryzys odczuwa Azja, przez którą przepływa nawet 80 proc. ropy transportowanej przez Ormuz. Kryzys energetyczny szybko przeradza się w logistyczny.
04.03.2026
Gruzja inwestuje miliardy w infrastrukturę. Dlaczego polskie firmy nie walczą o kontrakty?
Na Kaukazie ogłaszane są kolejne przetargi na infrastrukturę i tabor. Polskie firmy – mimo doświadczenia w projektach zagranicznych – nie zgłosiły się do budowy linii tramwajowej w Tbilisi. Rynek przejmują chińskie koncerny. Dlaczego polskie spółki stoją z boku i czy to uzasadniona ostrożność, czy utracona szansa?
02.03.2026
Spadki wyhamowały, ale giełda wciąż na czerwono. Orlen z silnym wzrostem, banki tracą. Dzień na GPW 2 marca 2026 r.
Chociaż poranne spadki na GPW wyhamowały, po południu skala zniżek znów się zwiększyła. Najmocniej dotknęły one sektor bankowy. Wśród spółek WIG20 wyraźny wzrost zaliczył tylko Orlen, a przytłaczająca większość spółek skończyła dzień na czerwono. Spadki widoczne są także w Europie i USA.
02.03.2026
Wojna na Bliskim Wschodzie nie bez wpływu na światowe lotnictwo i turystykę
Wojna na Bliskim Wschodzie będzie mieć negatywne konsekwencje dla transportu lotniczego i podróży. Konsekwencje konfliktu będzie odczuwał cały świat prawdopodobnie na długo po jego zakończeniu.
03.03.2026