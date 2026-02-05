Najważniejsze wydarzenia 5 lutego 2026 r.

Dziś kolejny dzień wizyty wicepremiera, ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego w Waszyngtonie. W środę w jej ramach szef MSZ wziął udział w zorganizowanej przez Departament Stanu USA konferencji ministerialnej na temat zabezpieczenia łańcuchów dostaw minerałów krytycznych.

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa o godz. 10 planowane jest posiedzenie dotyczące ewentualnego aresztu dla byłego ministra sprawiedliwości i byłego prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry.

O 10 rozpocznie się śniadanie prasowe CPK nt. „Port Polska – nowe miejsca pracy, nowe kompetencje” z udziałem pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Macieja Laska.

O 15 zacznie się konferencja prasowa prezesa NBP Adama Glapińskiego poświęcona ocenie bieżącej sytuacji ekonomicznej w Polsce.