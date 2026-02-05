Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 05.02.2026
NEWSROOM XYZ
05.02.2026 06:32

Najważniejsze wydarzenia 5 lutego 2026 r.

Dziś kolejny dzień wizyty wicepremiera, ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego w Waszyngtonie. W środę w jej ramach szef MSZ wziął udział w zorganizowanej przez Departament Stanu USA konferencji ministerialnej na temat zabezpieczenia łańcuchów dostaw minerałów krytycznych.

 W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa o godz. 10 planowane jest posiedzenie dotyczące ewentualnego aresztu dla byłego ministra sprawiedliwości i byłego prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry.

 O 10 rozpocznie się śniadanie prasowe CPK nt. „Port Polska – nowe miejsca pracy, nowe kompetencje” z udziałem pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Macieja Laska.

 O 15 zacznie się konferencja prasowa prezesa NBP Adama Glapińskiego poświęcona ocenie bieżącej sytuacji ekonomicznej w Polsce.

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Zdeněk Bakala – miliarder, który zakończył 250-letnią epokę węgla w Czechach
4 lutego, przed południem na powierzchnię wyjedzie ostatni wózek węgla z czeskiej kopalni ČSM w Stonawie. Następnie do ostrawskiej katedry Bożego Zbawiciela przejdzie parada górników, którzy na miejscu odśpiewają swój hymn, po czym odprawiona zostanie msza za miejscową brać górniczą. Będzie to finał blisko 250-letniej historii wydobycia węgla kamiennego na terenie Czech.
04.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
WIG20 i WIG kolejny raz z rekordami. Kurs Dino Polska i Orlen mocno w górę. Dzień na GPW 4 lutego 2026 r.
Indeks szerokiego rynku WIG i indeks WIG20, obejmujący dwadzieścia największych spółek notowanych na GPW, wzrosły na zamknięciu. W ciągu dnia obydwa indeksy osiągnęły swoje rekordy. WIG przebił poziom 128 tys. punktów, a WIG20 osiągnął najwyższy poziom od 18 lat. Zniżkował za to mWIG40, ciągnięty w dół przez Asseco Poland, które traciło na fali przeceny spółek technologicznych na światowych rynkach.
04.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy
WIG20 na solidnym plusie. KGHM wyróżnił się pozytywnie na parkiecie. Dzień na GPW 3 lutego 2026
To był dobry dzień dla inwestorów na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Szczególne powody do zadowolenia powinni mieć udziałowcy spółki KGHM.
03.02.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Ekonomiczne podsumowanie miesiąca – styczeń 2026 r. Mocny finisz roku i świetny start nowego na rynkach
Styczeń przyniósł wyraźnie pozytywny obraz polskiej gospodarki – zarówno w danych makroekonomicznych, jak i na rynkach finansowych. Wzrost PKB w całym roku należał do najwyższych w Unii Europejskiej, konsument pozostawał w dobrej kondycji, a polskie aktywa finansowe rozpoczęły rok bardzo mocnym akcentem, przy jednoczesnym umocnieniu złotego i spadku rentowności obligacji. Styczeń przyniósł wyraźnie pozytywny obraz polskiej gospodarki – zarówno w danych makroekonomicznych, jak i na rynkach finansowych. Wzrost PKB w całym roku należał do najwyższych w Unii Europejskiej, konsument pozostawał w dobrej kondycji, a polskie aktywa finansowe rozpoczęły rok bardzo mocnym akcentem, przy jednoczesnym umocnieniu złotego i spadku rentowności obligacji.
04.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Polak na czele unijnej agencji nadzorczej. Kim jest Damian Jaworski i z czym się zmierzy
Pół roku rekrutacji. Kilka etapów przesłuchań. Głosowanie w Parlamencie Europejskim. Od 1 kwietnia Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) zyska nowego dyrektora wykonawczego. Damian Jaworski spróbuje znaleźć sposób na wzmocnienie nadzoru nad problematycznymi ubezpieczycielami z działalnością transgraniczną.
04.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka Świat
Ryzyko biznesowe w Afryce? BGK na ratunek
Wielu przedsiębiorców zainteresowanych ekspansją na rynki afrykańskie obawia się ryzyka związanego z prowadzeniem tam działalności. Jednym ze sposobów jego ograniczenia jest skorzystanie z instrumentów Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), który do 2030 r. planuje przeznaczyć 1,1 mld dolarów na wsparcie polskiego eksportu do Afryki.
04.02.2026