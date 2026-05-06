Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 06.05.2026
06.05.2026 06:33

Najważniejsze wydarzenia 6 maja 2026 r.

Rada Polityki Pieniężnej podejmie decyzję o poziomie stóp procentowych. Każda inna decyzja niż utrzymanie ich bez zmian będzie ogromnym zaskoczeniem.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek oraz minister, koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak przedstawią w Senacie „kompleksową informację” na temat „działań organów i służb w zakresie giełdy kryptowalut Zondacrypto, której problemy z płynnością finansową i dostępem do danych mają znaczący wpływ na oszczędności Polaków”.

 O 11:00 Jakub Rutnicki, minister sportu, spotka się z przedstawicielami piłkarskiej Ekstraklasy i PZPN. Tematem rozmowy jest program „Nasi na boisko”, czyli regulacje ułatwiające młodym polskim piłkarzom i piłkarkom grę w ligach.

Prezydent Karol Nawrocki złoży wizytę roboczą w Republice Litewskiej, gdzie wraz z prezydentem Litwy Gitanasem Nausėdą będzie obserwował manewry wojskowe „Brave Griffin 26–II”. Celem jest przygotowanie wojsk do przemieszczenia oraz realizacji działań obronnych we współpracy z sojusznikami z NATO. W ćwiczeniach biorą udział również żołnierze USA i Portugalii.

O 16:30 odbędzie się inauguracja Pawilonu Polskiego na 61. Biennale Sztuki w Wenecji, a tym samym prezentowanej w nim wystawy „Języki z wody”. Weźmie w niej udział ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska oraz dyrektorka Zachęty Agnieszka Pindera. Dla publiczności wystawa zostanie otwarta 9 maja.

Najważniejsze wydarzenia 5 maja 2026 r.
