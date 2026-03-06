Najważniejsze wydarzenia 6 marca 2026 r.

O godz. 8 rozpocznie się spotkanie wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z komisarzem ds. obrony i przestrzeni kosmicznej UE Andriusem Kubiliusem. W programie znajduje się np. wizyta w zakładach produkcyjnych MESKO.

O godz. 10 odbędzie się podpisanie porozumienia pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej a Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Chodzi o współpracę związaną z Ochotniczymi Hufcami Pracy.

Poznamy także odczyt produktu krajowego brutto w strefie euro za IV kwartał 2025 r.

W południe rozpocznie się uroczystość wręczenia Orderów Orła Białego i Orderów Odrodzenia Polski przez prezydenta Karola Nawrockiego.