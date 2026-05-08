Najważniejsze wydarzenia 8 maja 2026 r.

Prezydent Karol Nawrocki o godz. 10 oficjalnie powoła nowego szefa BBN.Będzie nim Bartosz Grodecki. Oto, kim jest i co oznacza jego nominacja.

O godz. 13.30 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbędzie się podpisanie umowy SAFE. W wydarzeniu wezmą udział premier Donald Tusk, przedstawiciele rządu oraz szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła.

W samo południe w Warszawie odbędzie się uroczystość z okazji 81. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie. Podobne wydarzenia odbędą się w innych stolicach Europy.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio spotka się z premier Giorgią Meloni, szefem MSZ Antoniem Tajanim i ministrem obrony Guidem Crosetto. Jego celem ma być złagodzenie konfliktu na linii Trump–Meloni.

Wieczorem polskiego czasu agencja S&P podejmie decyzję o ratingu Polski.