Najważniejsze wydarzenia 9 lutego 2026 r.

O godz. 10 GUS opublikuje dane dot. przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2025 r. i za cały 2025 r.

O tej samej godzinie rozpocznie się konferencja prasowa ministra aktywów państwowych Wojciecha Balczuna pod hasłem „Neutralność polityczna i wysoki standard kompetencji – MAP podnosi poprzeczkę w spółkach z udziałem Skarbu Państwa".

W samo południe Ministerstwo Obrony Narodowej podsumuje program Powszechnych Dobrowolnych Szkoleń Obronnych „wGotowości” oraz plany szkoleń na 2026 r.

W Monachium odbędzie się prezentacja Monachijskiego Raportu Bezpieczeństwa. Raport jest tradycyjnie publikowany na kilka dni przed startem Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa (MSC), jednego z najważniejszych wydarzeń poświęconych polityce zagranicznej i bezpieczeństwa na świecie.

Hiszpańscy pracownicy kolei rozpoczynają strajk, który potrwa do 11 lutego. Żądają zwiększenia wydatków na bezpieczeństwo. To konsekwencja katastrofy w Adamuz, w której zginęło 46 osób.

 O godz. 19 w ramach Igrzysk Olimpijskich rozpocznie się konkurs skoków narciarskich na normalnym obiekcie w Predazzo. Wystartuje trzech Polaków.

O tym między innymi przeczytasz w naszej relacji z dnia Dzieje się!

Kategorie artykułu: Polityka Świat
Prawdziwy efekt Trumpa? Prezydent Europy, grupa E6 czy federalizacja – nowe pomysły europejskich liderów
Nowy prezydent Europy, nowa grupa państw-liderów UE, a także – w gruncie rzeczy nienowa – koncepcja integracji Unii w kierunku federalizacji. To już nie postulaty skrajnych eurofederalistów sprzed lat, lecz idee formułowane w ostatnich dniach przez centrowych polityków czołowych partii. Jakie propozycje znalazły się dziś w głównym nurcie europejskiej debaty i czy mają one realne szanse przełożyć się na unijną politykę?
09.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Láska znaczy miłość, czyli jak czescy turyści zakochali się w Polsce
Od stycznia do listopada 2025 r. Polskę odwiedziło aż 445 tys. turystów z Czech. Szacunki wskazują, że w całym roku 2025 liczba ta może sięgnąć nawet pół miliona. To ponad trzykrotnie więcej niż sześć lat wcześniej. Chwytliwe hasło „Polska nową Chorwacją” przestaje być wyłącznie marketingowym sloganem, a zaczyna coraz trafniej opisywać rzeczywistość.
07.02.2026
Kategorie artykułu: Quiz XYZ
Quiz dnia XYZ | 7 luty 2026
Trzy pytania, w każdym tylko jedna poprawna odpowiedź. Sprawdź, czy dziś zdobędziesz 3/3.
07.02.2026
Kategorie artykułu: Kampus XYZ Społeczeństwo
Ostatnia taka ewaluacja nauki. „Powinniśmy rozpocząć dyskusję o zmianie w dzieleniu subwencji” (WYWIAD)
Wystartowała okresowa ewaluacja polskiej nauki. Ocenie jakości działalności naukowej zostanie poddanych 1267 dyscyplin w 283 instytucjach. W sumie kilkaset tysięcy publikacji, usług, projektów i patentów. Resort Nauki już chwali się wzrostem międzynarodowej pozycji 27 polskich dyscyplin. Od tego roku zmienią się zasady oceny. – Jak zaczną upadać fabryki dyplomów, które dają uprawnienia każdemu i ze wszystkiego, to naprawdę nie będę płakać. Wkrótce złożymy propozycje do nowelizacji ustawy – zapowiada wiceministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Karolina Zioło-Pużuk.
06.02.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Rozwód w urzędzie zamiast w sądzie. Uproszczenie procedur czy „banalizacja małżeństwa”?
Rozwody pozasądoweW parlamencie toczy się dyskusja nad wprowadzeniem w Polsce nowej instytucji – rozwodu pozasądowego, dokonywanego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Zwolennicy projektu wskazują na uproszczenie procedur i odciążenie sądów. Krytycy mówią o ryzyku „banalizacji” rozwodów i osłabieniu ochrony małżeństwa. Spór szybko nabrał wymiaru politycznego i ideologicznego. My skupiamy się na samej procedurze i jej konsekwencjach praktycznych.
09.02.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Aktualny, choć z przeszłości. Odkrycie nieznanego opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza
W literaturze zdarzają się zaskakujące powroty. Nawet po śmierci. Tak właśnie wróciła „Starość”, nieznane opowiadanie Jarosława Iwaszkiewicza, które przez 65 lat leżało w archiwum jego domu w muzeum w Stawisku.
06.02.2026