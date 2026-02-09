Najważniejsze wydarzenia 9 lutego 2026 r.

O godz. 10 GUS opublikuje dane dot. przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2025 r. i za cały 2025 r.

O tej samej godzinie rozpocznie się konferencja prasowa ministra aktywów państwowych Wojciecha Balczuna pod hasłem „Neutralność polityczna i wysoki standard kompetencji – MAP podnosi poprzeczkę w spółkach z udziałem Skarbu Państwa".

W samo południe Ministerstwo Obrony Narodowej podsumuje program Powszechnych Dobrowolnych Szkoleń Obronnych „wGotowości” oraz plany szkoleń na 2026 r.

W Monachium odbędzie się prezentacja Monachijskiego Raportu Bezpieczeństwa. Raport jest tradycyjnie publikowany na kilka dni przed startem Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa (MSC), jednego z najważniejszych wydarzeń poświęconych polityce zagranicznej i bezpieczeństwa na świecie.

Hiszpańscy pracownicy kolei rozpoczynają strajk, który potrwa do 11 lutego. Żądają zwiększenia wydatków na bezpieczeństwo. To konsekwencja katastrofy w Adamuz, w której zginęło 46 osób.

O godz. 19 w ramach Igrzysk Olimpijskich rozpocznie się konkurs skoków narciarskich na normalnym obiekcie w Predazzo. Wystartuje trzech Polaków.

O tym między innymi przeczytasz w naszej relacji z dnia Dzieje się!