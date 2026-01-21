Największa operacja w historii UE wymierzona w produkcję narkotyków. Akcję rozpoczęła polska policja

Polska policja wzięła udział w największej akcji w historii UE, wymierzonej w produkcję i dystrybucję syntetycznych narkotyków. Wszystko zaczęło się od policyjnej akcji we Wrocławiu.

9,3 tony zabezpieczonych narkotyków, 1000 ton prekursorów do ich produkcji, dziesiątki zlikwidowanych laboratoriów i ponad 85 osób zatrzymanych. To bilans największej operacji w historii Unii Europejskiej przeciwko producentom narkotyków syntetycznych.

Polscy policjanci razem ze swymi europejskimi kolegami przeprowadzili największą w historii UE akcję przeciw producentom narkotyków syntetycznych. Fot. Polska Policja

Sprawa zaczęła się w 2022 roku we Wrocławiu. Początkowo prowadzili ją funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową KWP, przy wsparciu policjantów Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego. Po długim, wielomiesięcznym śledztwie udało im się rozszyfrować międzynarodowy mechanizm dystrybucji prekursorów. Substancje te były legalnie importowane z Chin do Polski, a następnie trafiały do laboratoriów w całej Europie.

Sprowadzane chemikalia są wykorzystywane m.in. w przemyśle farmaceutycznym, jednak zazwyczaj w niewielkich ilościach. Tymczasem przestępcy importowali je w masowych ilościach. Podczas przepakowywania substancje były celowo błędnie opisywane, aby możliwe było ich dalsze przewożenie do nielegalnych fabryk narkotyków.

Łącznie grupa sprowadziła ponad 1000 ton prekursorów, z których mogło powstać ponad 300 ton narkotyków syntetycznych, takich jak MDMA, amfetamina i katynon.

W toku śledztwa służbom w Belgii, Niemczech, Niderlandach, Czechach i Polsce udało się zlikwidować łącznie 24 laboratoria, zajmujące się produkcją syntetycznych narkotyków.

16 stycznia na terenie Polski, Niemiec, Belgii i Niderlandów przeprowadzono kluczową fazę operacji. W Polsce działania prowadzono w czterech województwach, gdzie zaangażowanych było około 400 policjantów, wspieranych przez funkcjonariuszy z Niemiec, Holandii i Hiszpanii, a także ekspertów Europolu. W akcji uczestniczyli m.in. kontrterroryści, technicy kryminalni oraz specjaliści ds. cyberprzestępczości.

Akcję przeprowadzono równocześnie w Belgii i w Niemczech

Funkcjonariusze zatrzymali 19 osób, zabezpieczyli mienie o wartości 10 mln zł, 9 pojazdów o wartości 4,5 mln zł, 2 kg marihuany oraz 700 ton prekursorów do produkcji narkotyków. Czterech mężczyzn, w tym liderzy grup przestępczych, trafiło na trzy miesiące do aresztu. Usłyszeli zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, prania pieniędzy oraz wytwarzania narkotyków. Wobec pozostałych zastosowano dozór policji, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowe.

Grupa działała poprzez trzy legalnie zarejestrowane firmy w Polsce, zajmowała się również praniem pieniędzy oraz utylizacją ogromnych ilości toksycznych odpadów, powstałych w trakcie produkcji narkotyków.

Równoległe działania przeprowadzono także w Belgii, gdzie ujawniono urządzenia do produkcji papierosów, sprzęt do uprawy konopi indyjskich oraz magazyn substancji chemicznych. Z kolei w Niemczech policja odkryła magazyn prekursorów, plantację konopi liczącą co najmniej 2000 krzewów oraz ponad 10 tys. litrów odpadów poprodukcyjnych. Zatrzymano tam dwie osoby.

Policja podkreśla, że skala tej operacji na długo zachwieje fundamentami europejskiej przestępczości narkotykowej.