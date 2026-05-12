Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 12.05.2026
12.05.2026 10:25

Największa polska prywatna grupa energetyczna sprzedała wszystkie akcje Polenergii Fotowoltaiki

Polenergia, największa polska prywatna grupa energetyczna, sfinalizowała sprzedaż 100 proc. akcji spółki Polenergia Fotowoltaika. Nowym właścicielem został inwestor branżowy działający w polskim sektorze elektroenergetycznym.

– Zawarcie umowy to kolejny krok w procesie przeglądu opcji strategicznych Grupy Polenergia i ważny element porządkowania jej portfela inwestycyjnego oraz skupienia na biznesie podstawowym. Spółka konsekwentnie koncentruje się na ambitnych, długofalowych projektach – zwłaszcza tych związanych z rozwojem i budową morskich oraz lądowych farm wiatrowych, które mają kształtować przyszłość polskiej energetyki” – powiedział Piotr Sujecki, wiceprezes zarządu Polenergia S.A. ds. finansowych.

Polenergia chce bowiem zrezygnować z energetyki rozproszonej i skoncentrować się na kluczowych obszarach OZE – przede wszystkim na morskiej i lądowej energetyce wiatrowej oraz na magazynowaniu energii.

Spółka dodaje, że Polenergia Fotowoltaika, mimo zmiany właściciela, kontynuuje działalność bez żadnych zmian. Utrzymuje więc pełną obsługę i realizuje projekty.

Polenergia Fotowoltaika przechodzi do grupy ELQ

Firmę ma przejąć wiarygodny inwestor branżowy, czyli grupa ELQ. – Nabycie Polenergia Fotowoltaika traktujemy jako strategiczny krok w kierunku budowy silnej, skalowalnej pozycji Grupy ELQ w segmencie energetyki rozproszonej i nowoczesnych rozwiązań OZE. Przejmujemy spółkę z doświadczonym zespołem, realnym know-how oraz zaufaniem klientów – czyli fundamentami, na których można budować dalszy wzrost. Naszą ambicją nie jest jedynie kontynuacja działalności, ale nadanie jej nowej dynamiki: przez rozwój technologiczny, poszerzenie oferty, zwiększenie skali operacyjnej oraz wykorzystanie synergii z kompetencjami Grupy ELQ w sektorze elektroenergetycznym. Widzimy w tym przejęciu nie pojedynczą transakcję, lecz element szerszej strategii rozwoju Grupy ELQ w obszarze transformacji energetycznej – wyjaśnia Marcin Sołtysiak, prezes Grupy ELQ S.A., nowy właściciel Polenergia Fotowoltaika.

Polenergia to największa prywatna polska grupa energetyczna. Jest zbudowana z pionowo zintegrowanych spółek zajmujących się wytwarzaniem energii z OZE oraz jej sprzedażą. Jej głównym akcjonariuszem jest Dominika Kulczyk.

Montaż paneli słonecznych na dachu
Polenergia sprzedaje swoją spółkę, zajmującą się energetyką rozproszoną. Fot. Getty Images
