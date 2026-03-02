Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 02.03.2026
02.03.2026 13:33

Największa rafineria w Arabii Saudyjskiej wstrzymuje prace po ataku dronów

Prace w rafinerii Ras Tanura zostały wstrzymane – poinformował koncern naftowy Saudi Aramco. W okolicach zakładu zestrzelono dwa drony, a odłamki maszyn spowodowały niegroźny pożar.

Informacje te przekazała Saudyjska Agencja Prasowa. Według jej relacji drony miały zamiar zaatakować teren rafinerii, a obrona powietrzna je zestrzeliła. Fragment zniszczonej maszyny spowodował wybuch pożaru na niewielką skalę, który został opanowany.

Rafineria Ras Tanura jest największą w Arabii Saudyjskiej i jednocześnie jest kluczowym elementem w łańcuchu dostaw ropy naftowej w regionie. Zakłady produkują olej napędowy i benzynę dla odbiorców w Europie.

Dziennie rafineria przetwarza 550 tys. baryłek ropy naftowej. W jej pobliżu znajduje się największy terminal eksportowy Saudi Aramco dla ropy naftowej i produktów naftowych, obejmujący zbiorniki magazynowe, nabrzeża portowe i morskie punkty przeładunkowe.

Źródło: XYZ/PAP

zbiorniki na ropę naftową w rafinerii i terminalu naftowym Ras Tanura
Największa rafineria w Arabii Saudyjskiej wstrzymała prace po ataku dronów. Fot. Simon Dawson/Bloomberg via Getty Images
