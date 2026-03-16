Największe na świecie złoże ropy naftowej trafione przez drony. To już drugi taki atak

Dwa drony uderzyły w irackie pole naftowe Madżnun – podaje AFP. To drugi taki atak w ciągu czterech dni na złoże, które jest największe na świecie.

„Złoże zostało zaatakowane przez dwa drony, z których jeden uderzył w wieżę telekomunikacyjną” – przekazał agencji AFP rzecznik irackiego ministerstwa ropy naftowej Saheb Bazun. Inny anonimowy urzędnik powiedział, że drugi dron zaatakował biura amerykańskiej firmy działającej na polu naftowym.

Do poprzedniego ataku doszło w piątek. Obiekt został jednak już wcześniej zamknięty z powodu wojny na Bliskim Wschodzie.

Madżnun to największe na świecie złoże ropy naftowej. Jego szacunkowe rezerwy przekraczają 38 mld baryłek.

Przypomnijmy – izraelsko-amerykański atak na Iran rozpoczął się 28 lutego. Konflikt rozlał się na Bliski Wschód, gdy Teheran w odwecie zaatakował państwa, w których znajdują się amerykańskie bazy. Wojna doprowadziła też do sparaliżowania żeglugi w Cieśninie Ormuz. Płynie tamtędy 20–25 proc. światowych dostaw ropy i 20 proc. dostaw LNG. Trafiają one przede wszystkim do krajów Azji, głównie do Chin, Indii i Japonii.

W reakcji na przedłużającą się blokadę ceny ropy i gazu gwałtownie wzrosły, co przekłada się na droższe paliwa i energię. W reakcji Międzynarodowa Agencja Energetyczna przekazała, że 32 państwa członkowskie wypuszczą na rynek 400 mln baryłek ropy naftowej, by obniżyć ceny tego surowca. To 1/3 zapasów krajów MAE i największe w historii uwolnienie rezerw.

Źródło: PAP, XYZ