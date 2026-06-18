Nastroje konsumentów uległy poprawie, ale daleko jest od optymizmu

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) wyniósł w czerwcu minus 9,9 – wynika z badania Głównego Urzędu Statystycznego. Są to dane przedstawiające obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, biorące pod uwagę m.in. jak gospodarstwa domowe oceniają swoją sytuację finansową oraz sytuację ekonomiczną kraju.

Czerwcowy odczyt wskazuje na poprawę nastrojów wśród konsumentów. Jeszcze w maju GUS zaraportował wskaźnik na poziomie minus 11,3, czyli w ciągu miesiąca wzrósł on o 1,4, choć nadal jest poniżej neutralnego poziomu. Warto jednak pamiętać, że taka sytuacja ma miejsce nieprzerwanie od 2020 r. Ostatnie dodatnie średnioroczne wskaźniki odnotowano w latach 2017–2019.

Porównując jednak obecną sytuacją z raportem z maja, zauważalna jest poprawa w niemal każdym badanym aspekcie. W największym stopniu polepszyły się nastroje konsumentów w ocenie przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (o 3,5), a następnie obecnej (o 2,8). Wyższe wartości osiągnęły także oceny przyszłej sytuacji gospodarstwa domowego (o 1,1) oraz obecnej możliwości dokonania ważnych zakupów (o 0,3). Według GUS konsumenci w czerwcu gorzej ocenili jedynie ich obecną sytuację finansową – w porównaniu z majem wskaźnik spadł o 0,6.

Względem wskaźnika z czerwca 2025 r. ten za ubiegły miesiąc okazał się niższy o 0,6. Patrząc na dane odnotowane dotychczas w 2026 r., lepsze nastroje panowały w styczniu i lutym (kolejno minus 9,6 oraz minus 9,1), sytuacja uległa jednak zmianie w marcu, co jest pośrednim skutkiem wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Konsumenci patrzą w przyszłość z większym optymizmem niż w maju

W przypadku drugiego przedstawionego przez GUS wskaźnika – wyprzedzającego wskaźnika ufności konsumenckiej (WWUK), który opisuje oczekiwania konsumpcji indywidualnej co do najbliższej przyszłości – odnotowano wzrost do poziomu minus 7,7. Oznacza to wynik lepszy od tego z maja br. o 0,8.

Podobnie jak przy ocenie bieżących wydarzeń, tak konsumenci, patrząc na następne miesiące oceniają, że poprawie ulegną ekonomiczna sytuacja kraju (o 3,5) oraz ich samych (o 1,1). Badani spodziewają się także poprawy przyszłego poziomu bezrobocia (0,9 w skali WWUK, nie wyliczania stopy osób pozostających bez zatrudnienia). Gorszą niż w maju ocenę GUS odnotował jedynie w przypadku możliwości oszczędzania pieniędzy (minus 2,5).

Przed rokiem GUS zaraportował WWUK na poziomie minus 4,6. Tym samym w czerwcu br. wskaźnik uległ pogorszeniu o 3,1. Podobnie jak w przypadku bieżącej oceny sytuacji, dane dotyczące niedalekiej przyszłości znajdują się poniżej neutralnego progu od 2020 r. Wartość dodatnia oznacza, że wśród badanych przeważały odpowiedzi optymistyczne i na odwrót – wskaźnik będący na minusie oznacza, że wśród respondentów przeważały odpowiedzi pesymistyczne.

Ponadto konsumenci przepytanie przez GUS wskazali, że spodziewają się spowolnienia inflacji. Oczekiwania co do zmian cen wyniosły w czerwcu 20,2. Oznacza to, że większość respondentów wskazała, że nie zaskoczą ich podwyżki cen, jednak było ich mniej niż miesiąc temu. Jeszcze w maju analogiczny odczyt wyniósł 24,7.

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