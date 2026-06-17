Eurostat: Polska została liderem regionu. Dobrobyt rośnie szybciej niż niemal w całej UE

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Eurostat opublikował dziś zaktualizowane dane dotyczące PKB na osobę w parytecie siły nabywczej w UE w 2025 r. A także nowe dotyczące rzeczywistej konsumpcji indywidualnej (AIC – actual individual consumption). Unijna instytucja od kilku lat zwraca jednak uwagę, że do oceny poziomu życia lepszym wskaźnikiem jest ten drugi z wymienionych.

Przypomnijmy, PKB mierzy wartość wytworzonej produkcji w danym kraju. AIC natomiast lepiej oddaje faktyczny poziom dobrobytu, ponieważ obejmuje wszystkie dobra i usługi konsumowane przez gospodarstwa domowe, niezależnie od tego, czy zostały one zakupione bezpośrednio na rynku, czy sfinansowane przez państwo lub organizacje non-profit.

W szczególności dotyczy to usług publicznych – przede wszystkim ochrony zdrowia i edukacji – które w krajach o silniejszej roli państwa istotnie podnoszą poziom faktycznej konsumpcji, mimo że nie przekładają się bezpośrednio na dochody gospodarstw domowych. Pojęcie AIC w dalszej części analizy będzie określane skrótowo jako „konsumpcja”, choć należy pamiętać, że nie jest to tożsame z konsumpcją w rozumieniu rachunków narodowych.

W zakresie PKB na osobę są jedynie niewielkie różnice względem tych, które analizowaliśmy przy okazji jesiennej prognozy Komisji Europejskiej. Zgodnie z nimi w 2025 r. Polska „przeskoczyła” pod tym względem Portugalię oraz Estonię. Różnice według aktualnych danych nie sięgają więcej niż 1 pkt proc. średniej unijnej i dotyczą mniej niż połowy krajów. Relatywna pozycja Polski jest zatem niezmieniona względem poprzedniej analizy.

Polska samodzielnym liderem regionu

Tytułowy wykres wskazuje na porównanie rzeczywistej konsumpcji w 2024 r. i 2025 r. Wyraziłem ją jako proc. średniej unijnej. Krajem, który w najwyższym stopniu zwiększył konsumpcję w tym czasie jest Bułgaria (o 4 pkt proc.). Na drugim miejscu zaś jest Polska, w której AIC zwiększyła się z 85 proc. średniej unijnej do 88 proc. Tym samym „przeskoczyliśmy” w 2025 r. aż cztery państwa: Portugalię, Rumunię, Słowenię (każdy z nich ma 86 proc. przeciętnej UE) oraz Litwę (87 proc.). Tym samym zostaliśmy samodzielnym liderem pod względem dobrobytu w regionie. A także zrównaliśmy się z Maltą.

Największe spadki (o 2 pkt proc.) nastąpiły właśnie w Malcie a także we Francji, Włoszech oraz Finlandii. Zbliżyliśmy się też do Hiszpanii (92 proc. średniej unijnej).

Dekada zmian

Poniższy wykres wskazuje na zmiany wskaźnika rzeczywistej konsumpcji w ciągu ostatniej dekady w krajach UE. Zależność jest dosyć prosta i wskazuje na doganianie przez kraje Europy Środkowo-Wschodniej krajów „starej” UE. Dodatkowo, największe przyrosty zanotowały kraje, które jako ostatnie dokonały akcesji do wspólnoty. To Bułgaria, Rumunia i Chorwacja. Polska zaś zanotowała najznaczniejszy postęp spośród krajów, które stały się członkami UE w 2004 r. Na palcach jednej ręki można policzyć kraje „starej UE”, które zwiększyły poziom konsumpcji w porównaniu ze średnią unijną.