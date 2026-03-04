Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 04.03.2026
04.03.2026 15:32

NATO potępiło atak Iranu na Turcję

Rzeczniczka prasowa Sojuszu Północnoatlantyckiego Allison Hart w środę potępiła działania Iranu, który tego dnia wystrzelił pocisk balistyczny w kierunku przestrzeni powietrznej Turcji.

– Nasze odstraszanie i obrona pozostają silne we wszystkich obszarach, także jeśli chodzi o obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową – powiedziała rzeczniczka Sojuszu.

Hart podkreśliła, że NATO jest solidarne ze wszystkimi sojusznikami, w tym Turcją, w obliczu ataków Iranu na kraje regionu.

Ministerstwo obrony w Ankarze poinformowało, że w środę przechwycono wystrzeloną z Iranu rakietę balistyczną, która zmierzała w kierunku przestrzeni powietrznej Turcji. Pocisk został zniszczony przez obronę powietrzną NATO nad wschodnią częścią Morza Śródziemnego.

W odpowiedzi na atak Izraela i USA, który rozpoczął się w sobotę, Iran atakuje kraje Bliskiego Wschodu z użyciem pocisków balistycznych i dronów. Incydent dotyczący Turcji jest pierwszym przypadkiem zagrożenia dla terytorium kraju NATO w tej wojnie.

Źródło: PAP

Na zdjęciu logo NATO
Na zdjęciu logo NATO. Fot. Berkan Cetin/Anadolu via Getty Images)
