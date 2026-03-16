NBP podał dane o bilansie płatniczym Polski. „Saldo rachunku bieżącego było dodatnie"

Narodowy Bank Polski podał wstępne dane o bilansie płatniczym Polski. Wynika z nich, że w styczniu 2026 saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 4,9 mld zł.

W rachunku bieżącym odnotowano dodatnie salda obrotów towarowych (1,6 mld zł) i usług (13,8 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (10,2 mld zł) i dochodów wtórnych (0,3 mld zł). Tymczasem w styczniu 2025 saldo wyniosło -0,2 mld zł.

W styczniu, jak wynika z szacunków NBP, wartość eksportu spadła (rdr) o 2,7 proc. i wyniosła 116,7 mld zł. W dół poszła też wartość importu (o 6,9 proc. rdr) do 115,1 mld zł. Spadki dominowały we wszystkich głównych kategoriach eksportowanych towarów. Najgorzej było w kategorii dóbr inwestycyjnych, towarów zaopatrzeniowych i środków transportu. Jeśli zaś chodzi o import, to najbardziej zmniejszyła się wartość dóbr inwestycyjnych oraz towarów zaopatrzeniowych.

„Wzrost wartości importu ograniczony był w tym okresie tylko do pojedynczych pozycji. Na początku 2026 r. zwiększył się m.in. import samochodów osobowych, części komputerowych oraz konstrukcji z żelaza i stali” – czytamy w komunikacie banku centralnego.

Zdaniem NBP wpływ na spadek eksportu i importu miała mniejsza liczba dni roboczych niż rok wcześniej.

„Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 10,2 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2025 r. pogłębiło się o 1,9 mld zł. Największy wpływ na pogorszenie się ujemnego salda dochodów pierwotnych miały dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach. W styczniu 2026 r. dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich wyniosły 12,6 mld zł. Na wielkość salda dochodów pierwotnych oddziaływały również wypłaty dochodów z tytułu inwestycji portfelowych oraz pozostałych inwestycji (odpowiednio 1,9 mld zł oraz 2,1 mld zł)” – podsumował bank centralny.

Siedziba NBP w Warszawie
NBP podał dane o bilansie płatniczym Polski. Fot. Damian Lemaski/Bloomberg via Getty Images
