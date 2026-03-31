Nebius chce stworzyć w Finlandii jedno z największych europejskich centrów danych

Firma Nebius, zajmująca się budową infrastruktury AI, chce stworzyć duże centrum danych w Finlandii. To będzie jedna z największych takich instalacji w Europie.

Centrum o mocy 310 MW ma powstać koło miasta Lappeenranta. Nebius obiecuje, że ruszy ono pełną parą już w 2027 r. „Jesteśmy na fińskim rynku od wielu lat i jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy rozszerzyć na nim naszą obecność” – napisał w oświadczeniu CEO Nebiusa Arkady Volozh. „Centrum w Lappeenrancie będzie znaczącym dodatkiem do naszej światowej infrastruktury i ważnym krokiem na drodze do osiągnięcia naszego celu łącznej mocy AI” – dodał.

Inwestycja Nebiusa to kolejny, jak pisze CNBC, element rozwoju europejskich zdolności AI. W poniedziałek francuski startup Mistral ogłosił, że zdobył 830 milionów dolarów na budowę centrum danych pod Paryżem. Z kolei w lutym firma ta zapowiedziała inwestycje w AI w Szwecji na poziomie 1,3 miliarda dolarów.

Z kolei brytyjski startup Nscale zebrał dwa miliardy dolarów na budowę centrów danych w Wielkiej Brytanii. W 2025 r. zaś MGZ, Bpifrance, Mistral i Nvidia zapowiedziały budowę kampusu o mocy 1,4 GW we Francji. Brookfield chce zaś zainwestować prawie 10 miliardów dolarów w centrum danych w Szwecji.

Nebius to firma powstała po podziale rosyjskiego Yandexu. Po odcięciu jej od rosyjskiego rynku stała się firmą z siedzibą w Holandii, działającą na całym świecie. Nie tworzy modeli AI, jedynie buduje infrastrukturę, jak centra danych czy chmurę, i wypożycza ją firmom, które potrzebują mocy obliczeniowej dla swoich modeli.