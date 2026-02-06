Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 06.02.2026
06.02.2026 16:01

Negocjacje między Iranem a USA ws. programu nuklearnego będą kontynuowane

Negocjacje między Iranem i Stanami Zjednoczonymi za pośrednictwem Omanu zakończyły się, ale będą kontynuowane – poinformował w piątek minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi. Jak dodał, Iran rozmawia ze stroną amerykańską tylko o kwestiach nuklearnych.

– To był dobry początek negocjacji. Jest zgoda, by kontynuować rozmowy. Decyzja o koordynacji dotyczącej dalszych kroków zapadnie w stolicach – oznajmił szef dyplomacji w irańskiej telewizji.

Dodał, że negocjatorzy obu stron wrócą do swych krajów na konsultacje i „ściana nieufności” powinna zostać pokonana.

Minister spraw zagranicznych Omanu Badr al-Busaidi, który pełnił rolę pośrednika, napisał na X, że odbyły się „bardzo poważne rozmowy” między Iranem i USA.

Ze strony amerykańskiej w rozmowach uczestniczył specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff i zięć Donalda Trumpa, Jared Kushner, zaś irańskiej delegacji przewodniczył Aragczi.

Obie strony zapewniały o gotowości do wznowienia negocjacji na temat irańskiego programu nuklearnego, który budzi zaniepokojenie Zachodu. Waszyngton chciał jednak poszerzyć temat rozmów o irańskich program rakiet balistycznych, wspieranie przez Iran zbrojnych ugrupowań w regionie takich jak Hamas w Strefie Gazy i Huti w Jemenie, a także traktowanie przez władze irańskich własnych obywateli.

Irańscy urzędnicy wielokrotnie powtarzali natomiast, że nie będą rozmawiać o irańskich rakietach. Podkreślali też, że chcą uznania faktu, iż Iran ma prawo do wzbogacania uranu.

Aragczi powiedział po zakończeniu piątkowych rozmów, że Iran rozmawia z USA wyłącznie o kwestiach nuklearnych.

Prezydent USA Donald Trump w ostatnich tygodniach wielokrotnie groził Iranowi interwencją, w tym atakiem militarnym. USA wzmocniły obecność militarną na Bliskim Wschodzie, a Iran zapowiadał, że w przypadku agresji odpowie atakiem na amerykańskie instalacje wojskowe w regionie.

Źródło: PAP

Na zdjęciu: Abbas Aragczi, minister spraw zagranicznych Iranu
