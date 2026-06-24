Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 24.06.2026
NEWSROOM XYZ
24.06.2026 09:00

Neonet z karą 3 mln zł za „obietnice bez pokrycia” na Allegro

UOKiK nałożył na Neonet karę w wysokości 3 mln zł. Urząd uznał, że spółka podaje nieprawdziwe informacje na platformie Allegro.

Neonet wprowadza konsumentów w błąd” – zapewniają przedstawiciele Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Chodzi o produkty RTV i AGD sprzedawane przez spółkę na platformie Allegro.

Zamówienia mają nie być wysyłane w zadeklarowanym terminie, a klienci sami muszą dopytywać o realizację wysyłki. Spółka ma też sprzedawać produkty, których nie ma na stanie, nie informując klientów o ich niedostępności. Kolejnym zarzutem jest nieinformowanie klientów o opóźnieniach i długi czas odpowiedzi.

W przypadku Neonet problem ma charakter powtarzalny. Jak wykazało postępowanie Prezesa UOKiK, trwa co najmniej od 2021 r.” – mówią przedstawiciele urzędu.

W efekcie UOKiK nałożył na Neonet karę w wysokości 3,04 mln zł. Spółka ma też zaniechać nieuczciwych praktyk i poinformować o decyzji na swoich stronach oraz profilach w mediach społecznościowych. „Kara uwzględnia obrót osiągnięty przez Neonet S.A. na platformie Allegro, który stanowi część łącznego obrotu przedsiębiorcy” – czytamy.

W e-commerce nie ma miejsca na składanie obietnic bez pokrycia. To, co deklarują sprzedawcy, wpływa na decyzje zakupowe konsumentów. Nieprawdziwe informacje i brak powiadomienia o tym, że wysyłka się opóźni lub towaru nie będzie, naruszają podstawowe zasady handlu internetowego. Konsumenci kupują na określonych warunkach i mają prawo wymagać ich dotrzymania – mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Decyzja jest nieprawomocna, a Neonet może się odwołać.

UOKIK ukarał operatora serwisu tworzącego CV
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny
W e-commerce nie ma miejsca na składanie obietnic bez pokrycia – mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny.
Fot. PAP/Marcin Obara
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Marcin Kuśmierz po roku w Allegro: Podjąłem wiele ważnych i kontrowersyjnych decyzji (WYWIAD)
– Ostatnie kilkanaście miesięcy nie było drogą usłaną różami – przyznaje szef lidera e-commerce w Polsce. Opowiada o budowie najlepszej platformy w Europie, żalu do instytucji, oczekiwaniach wobec…
24.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Budimex głodny kontraktów u południowych sąsiadów. Ekspert: To rynki dużo mniej transparentne niż polski
Budimex zakończył właśnie budowę węzła autostradowego pod Bratysławą o wartości pół miliarda złotych. To jednak dopiero początek, bo w kolejce czekają następne inwestycje, zwłaszcza drogowe. Firma…
23.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Zwrot w InterRisk. Prezes chce, by połowa składki pochodziła z ubezpieczeń komunikacyjnych (WYWIAD)
InterRisk idzie po 2,5 mld zł składek w 2028 r. Prezes Piotr Narloch stawia na trzy motory wzrostu: dwucyfrowe tempo w ubezpieczeniach dla firm, mocny akcent na polisy zdrowotne oraz strategiczny…
23.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Zaufanie na wynajem. Startup chce zmienić reguły gry na rynku najmu
Blisko 9 mld zł zaległości czynszowych, 70 proc. właścicieli z problemowym najemcą – to dane, które tłumaczą, dlaczego wybór lokatora w Polsce wciąż przypomina grę w ciemno. Startup zaufanylokator.pl…
22.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Ile Polski w polskich inwestycjach? Local content w praktyce
Debata o local contencie coraz wyraźniej przesuwa się z poziomu definicji na poziom rozmów o decyzjach inwestycyjnych i przetargowych, w których ścierają się potrzeby budowy odporności gospodarki i…
24.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Firmy z USA chcą inwestować. Szefowa AmCham: oczekujemy premii za lata współpracy
Amerykańskie firmy zainwestowały w Polsce 30 mld dolarów. Dziś ponad połowa z nich zapowiada kolejne projekty w najbliższych 3-5 latach. Raport firmy McKinsey i AmCham wymienia sześć obszarów, w…
23.06.2026