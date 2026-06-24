Neonet z karą 3 mln zł za „obietnice bez pokrycia” na Allegro

UOKiK nałożył na Neonet karę w wysokości 3 mln zł. Urząd uznał, że spółka podaje nieprawdziwe informacje na platformie Allegro.

„Neonet wprowadza konsumentów w błąd” – zapewniają przedstawiciele Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Chodzi o produkty RTV i AGD sprzedawane przez spółkę na platformie Allegro.

Zamówienia mają nie być wysyłane w zadeklarowanym terminie, a klienci sami muszą dopytywać o realizację wysyłki. Spółka ma też sprzedawać produkty, których nie ma na stanie, nie informując klientów o ich niedostępności. Kolejnym zarzutem jest nieinformowanie klientów o opóźnieniach i długi czas odpowiedzi.

„W przypadku Neonet problem ma charakter powtarzalny. Jak wykazało postępowanie Prezesa UOKiK, trwa co najmniej od 2021 r.” – mówią przedstawiciele urzędu.

W efekcie UOKiK nałożył na Neonet karę w wysokości 3,04 mln zł. Spółka ma też zaniechać nieuczciwych praktyk i poinformować o decyzji na swoich stronach oraz profilach w mediach społecznościowych. „Kara uwzględnia obrót osiągnięty przez Neonet S.A. na platformie Allegro, który stanowi część łącznego obrotu przedsiębiorcy” – czytamy.

– W e-commerce nie ma miejsca na składanie obietnic bez pokrycia. To, co deklarują sprzedawcy, wpływa na decyzje zakupowe konsumentów. Nieprawdziwe informacje i brak powiadomienia o tym, że wysyłka się opóźni lub towaru nie będzie, naruszają podstawowe zasady handlu internetowego. Konsumenci kupują na określonych warunkach i mają prawo wymagać ich dotrzymania – mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Decyzja jest nieprawomocna, a Neonet może się odwołać.