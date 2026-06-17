UOKIK ukarał operatora serwisu tworzącego CV

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał operatora portalu Interviewme.pl. Zdaniem prezesa UOKiK serwis nie informował jasno, że usługa jest płatna. Spółka Bold LLC odwołała się od kary w wysokości 764 tys. zł.

Kontrolerzy Urzędu ustalili, że użytkownicy mogli bez przeszkód korzystać z kreatora listów motywacyjnych i życiorysów na serwisie. Problem pojawiał się jednak pod koniec procesu. Klienci dowiadywali się bowiem wtedy, że pobranie CV wymaga wykupienia abonamentu na dwa tygodnie za 5,95 zł lub kwartalnego za 79,90 zł. Firma, jak twierdzi Urząd, ukrywała też, że usługa jest opłacana cyklicznie. Jeśli klient sam nie zrezygnował z abonamentu, to system przedłużał umowę automatycznie i pobierał dużo wyższe opłaty.

– Konsument ma prawo wiedzieć, ile zapłaci za usługę, zanim zacznie z niej korzystać. Ukrywanie kluczowych kosztów do momentu finalizacji zamówienia to niedozwolona praktyka. Poszukiwanie pracy to często pilna i ważna potrzeba osób w trudnej sytuacji. Użytkownicy serwisu Interviewme.pl poświęcali czas na uzupełnienie formularzy, a przed pobraniem gotowego CV dowiadywali się o płatnej subskrypcji. Będąc pod presją, mogli decydować się na opłatę, aby nie stracić efektów swojego wysiłku. Równie negatywnie rażącym mechanizmem były cykliczne opłaty z tytułu automatycznego odnawiania subskrypcji, o których spółka nie informowała jasno i jednoznacznie – mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Za te praktyki UOKiK nałożył na Bold LLC karę 764 tys. zł. Na portalu ma się też pojawić informacja o decyzji prezesa Urzędu. Firma jednak odwołała się od tej decyzji.