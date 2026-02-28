Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 28.02.2026
28.02.2026 20:36

Netanjahu: możliwe, że ajatollah Chamenei nie żyje

Premier Izraela Benjamin Netanjahu oświadczył w sobotę, że po atakach USA i Izraela na Iran „wszystkie oznaki wskazują, że najwyższy przywódca Iranu, ajatollah Ali Chamenei, może nie żyć.

Netanjahu nie przekazał jednak żadnych dowodów na śmierć Chomeiniego.

"Jest wiele oznak na to, że tyrana nie ma z nami" - powiedział Netanjahu. Jak zaznaczył, w ataku zniszczono jego posiadłość. Netanjahu zaznaczył, że operacja przeciwko Iranowi wymaga "cierpliwości".

Premier Izraela zaowiedział też, że operacja potrwa „tak długo, jak będzie trzeba”. Izraelskie uderzenia miały zniszczyć rezydencję Chameneiego oraz dowództwa Gwardii Rewolucyjnej i kluczowych urzędników.

Iran w ciągu dnia zaprzeczał doniesieniom o możliwej śmierci przywódcy Iranu.

AKTUALIZACJA, godz. 20:50

"Chomeini jest martwy a jego ciało zostało znalezione" - podał Reuters, powołując się na źródło w Izraelu.

Źródło: PAP, CNN

Na zdjęciu: Premier Izraela Benjamin Netanjahu
Benjamin Netanjahu. PAP/Paweł Supernak
