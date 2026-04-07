Netanjahu: zaatakowaliśmy linie kolejowe i mosty w Iranie

Premier Izraela Benjamin Netanjahu poinformował we wtorek, że izraelskie wojsko zaatakowało linie kolejowe i mosty w Iranie. Jak stwierdził, ataki były wymierzone w infrastrukturę wykorzystywaną przez irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).

– Wczoraj nasi piloci zniszczyli samoloty transportowe i dziesiątki helikopterów w irańskiej bazie wojskowej. Dziś zaatakowali linie kolejowe i mosty wykorzystywane przez IRGC – powiedział Netanjahu w nagraniu wideo.

– Rozbijamy reżim terrorystyczny w Iranie. Robimy to jednak z coraz większą energią i siłą – dodał izraelski premier.

Wcześniej we wtorek prezydent USA Donald Trump, odnosząc się na portalu społecznościowym Truth Social do swojej groźby ataków na irańską infrastrukturę, zapowiedział, że „tej nocy zginie cała cywilizacja i nigdy się nie odrodzi”.

Trump zagroził zbombardowaniem wszystkich elektrowni i mostów w Iranie, jeśli władze tego kraju nie spełnią ultimatum do wtorku do godz. 20 czasu wschodnioamerykańskiego (godz. 2 w nocy w środę w Polsce) i nie zawrą porozumienia gwarantującego otwarcie cieśniny Ormuz. Przez ten szlak wodny w czasie pokoju przepływa jedna piąta światowych dostaw ropy.

Z kolei Irańczycy odpowiadają na groźby Trumpa, grożąc blokadą cieśniny Bab al-Mandab. Nie wiadomo, jak daleko idące są ich możliwości w tym zakresie. Od paru lat ruch przez tę kluczową dla ruchu towarów między Europą a Azją cieśninę starają się utrudniać finansowani przez irański reżim jemeńscy Huti.

