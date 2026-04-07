07.04.2026

Iran odpowiada na groźbę Donalda Trumpa: możemy zamknąć też cieśninę Bab al-Mandab

Jeżeli sytuacja wymknie się spod kontroli, zablokujemy również cieśninę Bab al-Mandab – powiedział wysoki rangą irański urzędnik agencji Reutera. Zapewnił, że Teheran nie ugnie się pod presją prezydenta USA Donalda Trumpa, który zagroził „zniszczeniem całej cywilizacji” irańskiej.

Urzędnik powiedział, że Iran nie otworzy cieśniny Ormuz. Dodał, że sojusznicy Iranu – jemeńscy Huti – mogą zablokować również cieśninę Bab al-Mandab „jeżeli sytuacja wymknie się spod kontroli”.

Przez szlak zwany „Bramą Łez” płyną statki z Azji do Kanału Sueskiego i dalej do Europy. Jej zamknięcie mogłoby doprowadzić do kolejnego szoku na światowych rynkach. Już od kilku lat ruch na tej trasie jest ograniczony z powodu ataków Huti.

Przeczytaj więcej: Blokada Bramy Łez. Ryzyko kolejnego szoku dla światowej gospodarki

Źródło Reutersa zagroziło też, że jeżeli Stany Zjednoczone zaatakują irańskie elektrownie, „cały region i Arabia Saudyjska pogrążą się w całkowitej ciemności”. Dodało też, że Teheran nie prowadzi negocjacji z USA. Warunki przedstawiane przez Amerykanów określiło z kolei jako „puste obietnice”.

Wcześniej we wtorek Donald Trump ogłosił, że „cała cywilizacja zginie dziś w nocy i nigdy się nie odrodzi”.

„Nie chcę, by do tego doszło, ale prawdopodobnie tak się stanie” – napisał w serwisie Truth Social, lecz dodał potem – „Może wydarzyć się coś rewolucyjnie cudownego, KTO WIE?”.

Źródło: PAP, XYZ

Iran zagroził zamknięciem cieśniny Bab al-Mandab. Fot. Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Analizy
Pieniądze dzieci nie dają, ale pomagają je wychować. Analiza 10 lat programu 500/800 plus
Program 500/800 plus kosztował ponad 400 mld zł i wyraźnie ograniczył ubóstwo wśród dzieci, ale nie zwiększył trwale dzietności. W efekcie tylko częściowo spełnił swoje cele, a jego wysoki koszt rodzi pytania o zasadność obecnej formuły. 10 lat programu 500/800 plus: ponad 400 mld zł kosztów, wyraźny spadek ubóstwa dzieci, ale brak trwałego wpływu na dzietność. Czy potrzebna jest reforma świadczenia?
07.04.2026
Kategorie artykułu: Świat
Céline Dion. Powrót królowej serc i jej wielka miłość do Paryża
Paryż znów bije w rytmie jednego nazwiska. Céline Dion powraca. Po latach ciszy, choroby i osobistych zmagań, artystka ogłosiła serię dziesięciu koncertów w Paris La Défense Arena – największej hali widowiskowej Europy. Bilety? Niemal nieosiągalne. Emocje? Globalne. Ale za tym spektakularnym powrotem kryje się coś więcej niż strategia marketingowa. To historia miłości. Do życia, muzyki i – przede wszystkim – do Paryża.
05.04.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Aż do 40 proc. adresów w Polsce nie dojeżdża pociąg ani autobus. Jest oficjalny raport Ministerstwa Infrastruktury
Ministerstwo Infrastruktury ujawniło skalę wykluczenia komunikacyjnego w Polsce. W oficjalnym raporcie prezentuje niepokojące dane: do prawie 40 proc. punktów adresowych w kraju nie dojeżdża żaden autobus ani pociąg. – Jeśli ktoś mówi „po co nam autobusy, skoro każdy ma samochód?”, to równie dobrze można zapytać „po co nam dom kultury, skoro każdy ma Netflixa?”. W cywilizowanym państwie nie może tak być – mówi ekspert.
07.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Jak świat reaguje na inwazję chińskich aut i jaki błąd popełnia Unia Europejska
Wlewają się do Europy szybciej niż zakładano. Chińczycy już wyprzedzili tu Koreańczyków i gonią Japończyków. Karne cła nie działają – Bruksela wprowadzi więc ceny minimalne, co już raz skończyło się źle. A jakie strategie stosują inni?
05.04.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Nie epilog, lecz proces. O starości na współczesnej scenie
Starość weszła do teatru niepostrzeżenie. Tak jak wchodzi w życie. Niemniej nagle okazała się tematem nie do ominięcia. Ale kto spodziewa się tylko tragedii i dramatów, niech lepiej złapie się fotela. Nic nie jest tu tak oczywiste, jak się wydaje.
06.04.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Black Hawk, kontrterroryści i środki dopingujące. Duża akcja policji na Mazowszu
Mieszkańców warszawskiej Woli obudziła we wtorek spektakularna akcja policji. Kontrterroryści z użyciem śmigłowca dokonali dużej akcji. Był to jeden z elementów większej operacji. Co było jej celem?
07.04.2026