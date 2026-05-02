Netflix znów podnosi ceny w Polsce. Najdroższy pakiet będzie kosztował 75 zł miesięcznie

Netflix rusza z kolejnymi podwyżkami cen. Za pakiet premium trzeba będzie zapłacić aż 75 zł miesięcznie.

Amerykański koncern streamingowy od następnego okresu rozliczeniowego podnosi ceny wszystkich pakietów. Podstawowy abonament wzrośnie z 33 do 37 zł, pakiet standard podrożeje z 49 na 55 zł, a za pakiet premium trzeba będzie płacić 75 zł miesięcznie.

W górę pójdą też opłaty za dodanie dodatkowych użytkowników do konta. Zamiast 13 zł trzeba będzie płacić 16 zł. Spółka, jak zwykle, tłumaczy podwyżki tym, że dodaje coraz więcej treści dla użytkowników.

Ostatnia podwyżka cen abonamentów Netflix odbyła się jesienią 2024 r.