30.03.2026 12:18

Netflix zatrudni w Polsce 200 inżynierów

Serwis, który świętuje 10-lecie w Polsce, zapowiada, że jego warszawskie biuro urośnie w ciągu roku do 500 pracowników. Powiększa jedyne poza USA centrum inżynieryjne.

Na 10. urodziny w Polsce Netflix sprawił sobie nowe biuro, które symbolicznie otworzył Greg Peters, prezes spółki.

– W ciągu ostatniej dekady Netflix zainwestował w Polsce ponad 3 mld zł. Nawiązaliśmy współpracę z ponad 40 lokalnymi firmami produkcyjnymi, tworząc ponad 5 tys. miejsc pracy dla członków obsady i ekipy, a także dodatkowe 14 tys. ról dla statystów i pracowników dorywczych – podsumowuje Greg Peters.

Podkreśla, że firma docenia polskich pracowników. – Netflix dostarcza rozrywkę dla ponad pół miliarda ludzi na całym świecie. Spełnianie oczekiwań tak dużej widowni oznacza mierzenie się z najtrudniejszymi i jednocześnie najbardziej ekscytującymi wyzwaniami technologicznymi w branży rozrywkowej. Zdecydowaliśmy się ulokować jedyny poza USA hub technologiczny w Polsce, ponieważ przyciągnęły nas wyjątkowe talenty inżynieryjne i wysoki poziom edukacji. Dzisiejszy warszawski zespół inżynierów jest jednym z silników globalnego ekosystemu innowacji Netfliksa – rozwiązania tworzone tutaj wpływają na to, jak z rozrywki korzystają widzowie na całym świecie.

Jeszcze w tym roku Netflix planuje zatrudnić dodatkowo około 200 inżynierów w Warszawie. W biurze w stolicy Polski pracuje dziś łącznie 300 osób, w większości są to inżynierowie.

Netflix udostępnił w Polsce ponad 80 oryginalnych produkcji

Przez 10 lat Netflix udostępnił ponad 700 polskich filmów i seriali, w tym ponad 80 oryginalnych produkcji. – Już od pierwszego lokalnego tytułu „1983” naszym celem było tworzenie oferty tak różnorodnej jak gusta polskiej publiczności. Ta wizja towarzyszyła nam przez całą dekadę, podczas której powstały globalne sukcesy jak „Wielka Woda” czy „Znachor”, gatunkowi ulubieńcy widzów jak „Gang Zielonej Rękawiczki” oraz „Matki Pingwinów” i najnowsze superprodukcje „1670” czy „Heweliusz” – mówi Łukasz Kłuskiewicz, dyrektor programowy Netflixa w Europie Środkowo-Wschodniej.

Od czasu uruchomienia rankingu Top 10 najchętniej oglądanych produkcji w Polsce w 2021 r. na liście pojawiło się ponad 200 polskich tytułów. Nasze lokalne historie podróżują również po świecie – każda produkcja Netflixa ma premierę w ponad 190 krajach. Na cotygodniowej globalnej liście Top 10 serwisu pojawiło się do tej pory 60 polskich tytułów.

Netflix jeszcze w tym roku pokaże m.in. serial „Lalka” inspirowany powieścią Bolesława Prusa, film „Mniej obcy” o historii polskiego rockmana Jana Borysewicza oraz 3. sezon uwielbianego serialu „1670”, a także pierwszą polską edycję programu „Love is Blind”.

W 2025 r. Netflix miał 45,2 mld dolarów przychodów i 10,9 mld dolarów zysku netto. Rok wcześniej było to 39 i 8,7 mld dolarów. Przychody w Europie urosły o 17 proc., podczas gdy w USA o 15 proc., ale to USA pozostają najważniejszym rynkiem spółki i odpowiadają za 19,9 mld dolarów przychodów, podczas gdy Europa, Bliski Wschód i Afryka za 14,5 mld dolarów.

Łukasz Romaniuk (dyrektor ds. inżynieryjnych w warszawskim biurze Netfliksa), Greg Peters (prezes Netfliksa), Łukasz Kłuskiewicz (dyrektor programowy Netfliksa w Europie Środkowo-Wschodniej) otworzyli nowe biuro spółki. Fot. Marcin Oliva Soto
Świat się zbroi. Polska Izba Dual Use chce zmienić nasz kraj w ośrodek produkcji dla armii
Dziś wszystkie kraje zwiększają wydatki na zbrojenia, polski rząd zamierza wydać na obronność 2 bln zł. To niepowtarzalna szansa na zbudowanie silnego przemysłu, który będzie pracował nie tylko na potrzeby kraju, ale całej Europy, a nawet świata i dostarczał rozwiązania nie tylko armiom, ale też cywilom. Ruszyła izba, która zadba o interesy biznesu. Ma już poparcie ponad setki firm.
Były raper premierem Nepalu. Efekt protestów Generacji Z
35-letni Balendra Shah, szerzej znany pod artystycznym pseudonimem Balen, od piątku kieruje rządem leżącego w Himalajach kraju. Były raper i burmistrz Katmandu pomógł wywrócić stolik dotychczasowego politycznego establishmentu po ubiegłorocznych masowych protestach antykorupcyjnych.
Dino ciągnie w dół WIG20. Notowania GPW 27 marca 2023 r.
Końcówka tygodnia na GPW upłynęła pod znakiem spadków Dino, zniżkowały też spółkidzieżowe. Spadki Dino (rzędu 16 proc.) były aż tak znaczące, że pociągnęły w dół cały WIG20, który kończył dzień spadkami rzędu 1,5 proc.
Zamaszysta „zamczystość”. Czyli każdy marzy o zamku
Kuba Snopek zrobił wystawę małą, ale dotykającą problemu, który rozlewa się po Polsce szerzej niż nowe zamknięte osiedla na obrzeżach wielkich miast. „Ostatni zamek” w Zamku Królewskim w Warszawie to rzecz o budowaniu marzenia. Mamy wciąż coś z księżniczek z dzieciństwa – chcemy do zamku. I „zazamczenie” kraju mówi o nas więcej, niż byśmy chcieli.
Wielka przebudowa. Jak nie zmarnować miliardów na historyczne inwestycje
Polska wkracza w okres bezprecedensowego boomu inwestycyjnego, w ramach którego setki miliardów złotych popłyną m.in. na budowę nowoczesnej infrastruktury i transformację energetyki. Kluczem do sprawnego wykorzystania tych środków może być zdroworozsądkowe podejście do stosowania prawa zamówień publicznych.
Niespodziewane zmiany u Świadków Jehowy. Dlaczego łagodzą zakaz transfuzji krwi?
Zakaz przetaczania krwi od dekad jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych zasad dotyczących życia i śmierci Świadków Jehowy. Przez lata był on raczej zaostrzany niż łagodzony. Dlatego najnowsza, ogłoszona właśnie przez kierownictwo organizacji liberalizacja może zaskakiwać nawet samych wyznawców. Co mogło stać za tą decyzją?
