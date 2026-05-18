NextEra kupuje Dominion. Powstanie największa na świecie firma zajmująca się energią odnawialną

NextEra Energy przejmie Dominion Energy w transakcji opłaconej wyłącznie akcjami. To połączy dwóch graczy w wyścigu o zaspokojenie dostaw energii dla centrów danych.

Fuzja, jak tłumaczą obie firmy, stworzy największego regulowanego dostawcę prądu na świecie. Akcjonariusze NextEra przejmą 74,5 proc. udziałów w nowej firmie, reszta przypadnie udziałowcom Dominion. Nowa firma będzie działać pod nazwą i logo NextEry.

Jak dodaje CNBC, nowy koncern będzie też światowym liderem w segmencie magazynów energii i prądu z OZE, liderem rynku amerykańskiego w energetyce gazowej i drugą firmą w USA zajmującą się energią jądrową.

Czym są Dominion i NextEra?

Dominion to firma, która zapewnia choćby prąd dla największego amerykańskiego rynku centrów danych w Północnej Wirginii. Jej wartość rynkowa przekracza 50 mld dolarów.

Z kolei NextEra to największa firma z USA zajmująca się energią odnawialną. Jej wartość to około 190 mld dolarów i jest największą firmą zajmującą się dostarczaniem mediów w indeksie S&P 500. Jednocześnie za drugiej kadencji Trumpa, który nie znosi inwestycji w OZE, NextEra zajęła się wydobyciem gazu, a także rozbudowuje amerykańskie elektrownie atomowe. Tylko w zeszłym roku firma podpisała umowę z Google, by otworzyć nieczynną elektrownię Duane Arnold w stanie Iowa.

– Popyt na energię rośnie najszybciej od dekad. Łączymy obie firmy, ponieważ skala działalności liczy się teraz bardziej niż kiedykolwiek – tłumaczy John Ketchum, prezes NextEry. Po fuzji to on zostanie szefem połączonych firm, z kolei CEO Dominion Robert Blue pozostanie prezesem działu regulowanych mediów i członkiem zarządu.

John Ketchum, CEO NextEra
John Ketchum zostanie po fuzji szefem połączonych firm. Fot. F. Carter Smith/Bloomberg via Getty Images
