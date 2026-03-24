Ta fuzja stworzy jeden z największych koncernów branży beauty na świecie. Estée Lauder rozmawia o połączeniu z Puig

Estée Lauder rozmawia z hiszpańską firmą Puig o możliwej fuzji. Choć na razie ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły, to akcje Puig poszły w górę o prawie 15 proc. Takie połączenie stworzyłoby bowiem jedną z największych firm branży kosmetycznej.

Połączenie Estée Lauder, firmy notowanej na amerykańskiej giełdzie, z hiszpańskim Puigiem stworzyłoby bowiem koncern, który miałby w swoim portfolio takie marki jak Tom Ford, Carolina Herrera, Rabanne czy Clinique – zauważa CNBC. Według analityków fuzja pozwoliłaby na wzrost skali działalności i wzmocnienie pozycji rynkowej.

Wartość rynkowa Estée Lauder jest wyceniana na 28,7 miliarda dolarów, z kolei Puig na 10,2 miliarda. Amerykańska firma stara się jednak wrócić do wzrostów po tym, jak mocno dotknęły ją amerykańskie taryfy. Według wyliczeń straciła na cłach Donalda Trumpa sto milionów dolarów rocznie, a kurs akcji spadł o 24 proc. Tymczasem sprzedaż Puig rośnie od 2024 r., gdy firma weszła na giełdę.

Fuzja według analityków sprawiłaby, że zysk na akcję nowego koncernu w pierwszym roku po połączeniu wzrósłby dwucyfrowo.