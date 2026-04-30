30.04.2026
30.04.2026 13:00

Nie będzie rozwodów poza sądem. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę

Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wprowadzającą możliwość pozasądowych rozwodów dla par nieposiadających małoletnich dzieci.

Jak opisywaliśmy w XYZ, obecnie rozwód, co do zasady, orzekają sądy okręgowe, które badają, czy doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia. Postępowanie zwykle trwa co najmniej kilka miesięcy i zależy od stopnia skomplikowania sprawy oraz obciążenia sądów.

Nowelizacja zakładała, że najprostsze sprawy rozwodowe mogłyby być rozpatrywane w urzędach stanu cywilnego. Jej celem jest przyspieszenie procedury oraz odciążenie sądów. Ścieżka byłaby jednak ściśle ograniczona – wyłącznie do małżeństw bez wspólnych małoletnich dzieci.

Więcej o ustawie pisaliśmy w tym tekście: Rozwód w urzędzie zamiast w sądzie. Uproszczenie procedur czy „banalizacja małżeństwa”?

– W tej sprawie moja decyzja była jednoznaczna. Nie dlatego, że państwo nie powinno usprawniać procedur, ale dlatego, że są sprawy, których nie wolno sprowadzać do administracyjnej formalności – uzasadnił swoją decyzję prezydent w opublikowanym nagraniu.

Prezydent zawetował także nowelizację kodeksu wyborczego

Prezydent zawetował także nowelizację kodeksu wyborczego wprowadzającą m.in. instytucję sekretarzy obwodowych komisji wyborczych. W nagraniu umieszczonym na portalu X argumentował, że nowela „budzi bardzo poważne wątpliwości dotyczące bezstronności i przejrzystości procesu wyborczego”.

Prezydent zdecydował także o popisaniu trzech ustaw – nowelizacji ustawy o sporcie, nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz nowelizacji prawa lotniczego.

Pierwsza z ustaw doprecyzowuje przepisy dotyczące przekształcania związków sportowych w polskie związki sportowe. Wydłuża także okres pobierania stypendium przez zawodniczki sportowe po porodzie oraz zwiększa przyznawaną kwotę stypendium, usuwając tym samym dysproporcję praw zawodniczek w stosunku do kobiet zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Nowelizacja prawa lotniczego obejmuje regulacje dotyczące paliw lotniczych. Ostatnia z podpisanych ustaw wdraża unijną dyrektywę w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Źródło: PAP/XYZ

Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wprowadzającą możliwość pozasądowych rozwodów dla par nieposiadających małoletnich dzieci. Fot. PAP/Radek Pietruszka
