Nie tylko Chamenei. Iran potwierdził śmierć kolejnych dwóch wysoko postawionych polityków

Kategorie artykułu: Newsy Rekordowe wyceny spółek energetyczych. Notowania GPW 27 lutego 2026 r. Piątek 27 lutego przyniósł historyczny rekord WIG Energia. Oprócz tego, wedle stanu z godz. 16.15 WIG20 zmierzał do tego, aby zakończyć bilans całego tygodnia na 1,7-proc. plusie, natomiast wartość WIG celował w ok. 1,2 proc. tygodniowego wzrostu.

Kategorie artykułu: Kultura Średniowiecze z żeńską końcówką. Czyli wystawa „Jam posełkini jego” „Jam posełkini jego. Język i emocje polskiego średniowiecza” to wystawa, która w czasach gorącej debaty o feminatywach przywraca historyczną pamięć. Takie formy jak prorokini czy walecznica nie są współczesnym wynalazkiem, lecz naturalną pochodną tworzenia się i kształtowania języka polskiego od jego literackiego zarania. Bo język — jak życie — jest nieustanną przemianą, emocją, śladem tego, kim byliśmy i kim jesteśmy dziś.