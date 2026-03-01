Nie tylko Chamenei. Iran potwierdził śmierć kolejnych dwóch wysoko postawionych polityków
Szef sztabu generalnego sił zbrojnych Iranu Abdulrahim Musawi oraz minister obrony Aziz Nasir Zadeh zginęli w atakach powietrznych USA i Izraela – poinformowała w niedzielę irańska telewizja państwowa.
Telewizja wymieniła Musawiego i Nasira Zadeha wśród osób, które zginęły w sobotę obok dowódcy Gwardii Rewolucyjnej (IRGC) Mohammada Pakpura i doradcy ds. bezpieczeństwa Alego Szamchaniego.
Według telewizji Musawi i Nasir Zadeh zginęli „podczas posiedzenia Rady Obrony”. Dodano, że kolejne nazwiska zostaną podane później.
W nocy z soboty na niedzielę irańskie media potwierdziły śmierć najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu ajatollaha Alego Chameneia w amerykańsko-izraelskich atakach.
Źródło: PAP