Nie żyje wdowa po ajatollahu Alim Chameneim

Drugi dzień walk po ataku na Iran. Konflikt rozlewa się na Bliski Wschód Drugiego dnia konfliktu na Bliskim Wschodzie Izrael kontynuował ostrzeliwanie celów w Iranie. W ramach odwetu rakiety oraz drony wybuchały w Katarze, Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz pierwszy raz w Omanie. W Teheranie, ale również w miastach w Pakistanie i Indiach, na ulice wyszli ludzie, którzy oddali hołd zabitemu w amerykańsko-izraelskim ataku ajatollahowi Alemu Chameneiemu. Przedstawiciele Europy Zachodniej w powściągliwy sposób odnieśli się do działań swoich sojuszników, podkreślając, że próba obalenia władz w Iranie niesie nadzieję, ale też zagrożenie.