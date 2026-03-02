02.03.2026 15:41
Nie żyje wdowa po ajatollahu Alim Chameneim
Mansure Chożaste, żona nieżyjącego przywódcy duchowego i politycznego Iranu ajatollaha Alego Chameneia, zmarła na skutek obrażeń doznanych w wyniku ataku – podały w poniedziałek irańskie media państwowe, cytowane przez agencję Reutera.
W sobotę rano Izrael i USA rozpoczęły naloty na cele w Iranie. Zaatakowana została m.in. siedziba najwyższego przywódcy kraju w Teheranie. Śmierć ajatollaha Alego Chameneia została potwierdzona w nocy z soboty na niedzielę.
Wcześniej irańskie media informowały o śmierci córki, wnuczki, zięcia oraz synowej Chameneiego.
Źródło: XYZ/PAP