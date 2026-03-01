Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 01.03.2026
NEWSROOM XYZ
01.03.2026 21:25

Niemcy, Francja i Wielka Brytania chcą zniszczyć zdolność Iranu do wystrzeliwania rakiet

Przywódcy Niemiec, Francji I Wielkiej Brytanii wydali w niedziele wspólne oświadczenie, w którym zadeklarowali „gotowość na działania obronne”, aby „zniszczyć u źródła zdolność Iranu do wystrzeliwania rakiet i dronów” - poinformowała agencja AFP.

„Przywódcy (grupy E3) są skonsternowani atakami rakietowymi na oślep i dysproporcjonalnymi Iranu przeciwko państwom regionu” - przekazano w komunikacie, cytowanym przez AFP.

Ataki Iranu są odpowiedzią na działania USA i Izraela, który od soboty ostrzeliwuje Iran.

Źródło: PAP

