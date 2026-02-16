Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 16.02.2026
NEWSROOM XYZ
16.02.2026 20:57

Niemcy wzywają Francję do zwiększenia wydatków na obronność kosztem innych sektorów

Niemiecki minister spraw zagranicznych Johann Wadephul zaapelował do Francji o większe inwestycje w obronność, nawet jeśli wymagałoby to cięć w innych obszarach budżetu. Wypowiedź ta spotyka się z ostrożną reakcją Paryża w kontekście trwających napięć między Berlinem a Pałacem Elizejskim.

Berlin domaga się od Paryża większych wydatków na obronność. Niemiecki minister spraw zagranicznych Johann Wadephul w wywiadzie dla niemieckiego radia publicznego podkreślił, że Francja powinna działać zgodnie z własnymi deklaracjami o dążeniu do europejskiej suwerenności strategicznej.

Wadephul wskazał, że obecne wysiłki Francji są niewystarczające. „Każdy, kto mówi o naszej dążności do europejskiej suwerenności, musi działać również we własnym kraju. Niestety, wysiłki Republiki Francuskiej dotychczas są niewystarczające” – stwierdził minister.

Niemiecki minister wezwał Francję do rezygnacji z euroobligacji. Zamiast wspólnego unijnego zadłużania się, Paryż powinien – według Wadephula – znaleźć oszczędności w innych obszarach, aby stworzyć przestrzeń finansową na obronność. „Apelujemy, by Francja podjęła trudne decyzje, tak jak my, aby stworzyć zdolność inwestycyjną, w tym w sektorze społecznym, i wprowadzić jedną lub dwie oszczędności, aby osiągnąć kluczowy cel europejskich zdolności obronnych” – dodał.

Wadephul podkreślił też znaczenie realizacji celów NATO. Wezwał wszystkie kraje europejskie do osiągnięcia 5-procentowego poziomu wydatków na obronność w relacji do PKB do 2035 roku, zgodnie z ubiegłorocznymi ustaleniami Sojuszu. „Każdy, kto dziś mówi o niezależności od USA, musi najpierw wykonać swoją pracę domową” – zaznaczył.

Francja odpowiada, że zwiększyła wydatki na obronność. Anonimowy urzędnik francuskiego ministerstwa gospodarki przypomniał, że od 2017 roku budżet obronny Francji podwoił się. „Jesteśmy przekonani, że silna francusko-niemiecka ambicja jest absolutnie niezbędna dla obronności Europy” – podkreślił.

Napięcia między Berlinem a Paryżem są szczególnie wyraźne w kontekście jądrowym. Zaledwie kilka dni wcześniej kanclerz Niemiec Friedrich Merz informował podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa o wstępnych rozmowach z Macronem na temat europejskiego odstraszania nuklearnego. Niemcy, nie posiadając własnych broni jądrowych, coraz bardziej polegają na francuskim potencjale nuklearnym.

Wadephul przestrzegł przed podważaniem sojuszu transatlantyckiego. Minister ostrzegł, że rezygnacja ze współpracy z USA byłaby błędem: „Bez amerykańskiego parasola nuklearnego, bez amerykańskich danych wywiadowczych jesteśmy bezbronni”.NATO wskazuje na niewielką różnicę w wydatkach obronnych.

W 2025 roku Francja planuje przeznaczyć na obronność 2,05 proc. PKB, a Niemcy – 2,4 proc., choć wcześniej Niemcy były znacznie niżej w tym zakresie. Tło tych wyliczeń podkreśla presję Berlina na Paryż w kontekście realizacji ambitniejszych celów strategicznych.

Źródło: Politico

Johann David Wadephul
Zamiast wspólnego unijnego zadłużania się, Paryż powinien – według Wadephula – znaleźć oszczędności w innych obszarach, aby stworzyć przestrzeń finansową na obronność. Fot. Thierry Monasse/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Biliony dolarów i słabnący wizerunek. Dlaczego USA tracą „miękką siłę”?
Stany Zjednoczone są dziś finansowo najsilniejszą marką świata, ale coraz słabszą pod względem reputacji. Efekt Trumpa, zmiany w polityce międzynarodowej i krytyczne nastawienie kanadyjskiej opinii publicznej pokazują, że miękka siła staje się kluczowym, lecz coraz trudniejszym zasobem.
16.02.2026
Kategorie artykułu: Quiz XYZ
Quiz dnia XYZ | 14 lutego 2026
Trzy pytania, w każdym tylko jedna poprawna odpowiedź. Sprawdź, czy dziś zdobędziesz 3/3.
14.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Świat w trakcie demontażu. Prof. Góralczyk podsumowuje konferencję w Monachium
W niedzielę zakończyła się coroczna Konferencja Bezpieczeństwa w Monachium. Pokazała, że epoka globalizacji ustępuje miejsca erze bezpieczeństwa. Zamiast integracji i otwartych rynków dominują izolacjonizm, protekcjonizm i taryfy. – Hasło „gospodarka, głupcze” zastąpiło dziś inne: „bezpieczeństwo, głupcze” – podsumowuje prof. Bogdan Góralczyk, analityk spraw międzynarodowych XYZ.
15.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Optima przechodzi na abonament. Cicha zmiana znacząco podniesie koszty biur rachunkowych
Comarch w ciągu kilku tygodni zmienił model sprzedaży programu Optima, stawiając na subskrypcję. W niektórych wariantach cena wzrosła nawet pięć razy, a dotychczasowe opcje zakupu i aktualizacji zniknęły z oferty. Klienci wskazują, że moment wprowadzenia zmian – tuż przed wejściem w życie KSeF i falą nowych obowiązków – nie jest przypadkowy.
16.02.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
We Francji oficjalnie nikt nie mówi o rasie, bo laïcité – laickość – ma być remedium na podziały
Kolor skóry i kod pocztowy działają jak niewidoczne filtry. Decydują o tym, kto dostaje mieszkanie, kto trafia do prywatnej szkoły, a kto do tzw. brudnych zawodów. Dziś to właśnie politycy, a nie sondaże, odsłaniają ten mechanizm – każdy na swój sposób. Niektórzy przekuwają go na narrację o zagrożeniu, inni usiłują go nazwać i zwalczać – ale żadna strona sceny politycznej nie jest od tego zjawiska wolna i nie ma pomysłu, jak to zmienić.
15.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
W Europie powstaje hub do szybkich transakcji. BLIK idzie własną drogą, z giełdą na horyzoncie (WYWIAD)
Gdy w Europie nabiera tempa projekt jednego systemu płatności, BLIK stawia na niezależność i regionalne sojusze. Prezes Dariusz Mazurkiewicz mówi o polityce w finansach, zaawansowanych rozmowach z największymi bankami za granicą oraz o tym, czy firma potrzebuje nowego kapitału.
16.02.2026