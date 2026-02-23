Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 23.02.2026
23.02.2026 11:22

Niemieccy przedsiębiorcy dalej pesymistyczni, chociaż zauważalna jest poprawa

Indeks Instytutu Ifo wzrósł w lutym do 88,6 pkt, czyli o 1 pkt w porównaniu do stycznia. Jego wartość wskazuje jednak, że przedsiębiorcy z Niemiec nadal negatywnie oceniają otoczenie gospodarcze.

Według raportu Instytutu Ifo niemieckie firmy w lutym były bardziej zadowolone z sytuacji biznesowej niż miesiąc wcześniej. Poprawie uległy również oczekiwania względem niedalekiej przyszłości. Taka sytuacja w ocenie instytutu zwiastuje, że niemiecka gospodarka wykazuje pierwsze oznaki ożywienia.

Patrząc na poszczególne sektory, to wskaźnik poprawił się wśród firm produkcyjnych, budowlanych oraz usługowych. Ostatnia z wymienionych gałęzi niemieckiej gospodarki jako jedyna wykazała się wynikiem na plus, choć niewielkim, bo 0,1 pkt. W produkcji i przemyśle w ogólnym rozrachunku nadal panował pesymizm – kolejno -11,3 oraz -11,5 pkt.

Wyjątkiem były firmy z sektora handlowego. Indeks dla tej branży spadł w porównaniu do stycznia, ponieważ jej przedstawiciele gorzej oceniali bieżącą sytuację. Nieznacznej poprawie uległy prognozy na najbliższe miesiące. Dozę optymizmu wniosły jednak firmy zajmujące się sprzedażą hurtową, ponieważ u detalistów nadal dominował pesymizm.

Wartość indeksu IFO w lutym była najwyższa od sierpnia 2025 r., kiedy to instytut odnotował 88,8 pkt. Opisywany wskaźnik jest zbierany nieprzerwanie od 1991 r., na podstawie blisko 9 tys. ankiet, w których udział biorą przedsiębiorcy. Indeks IFO jest traktowany przedstawia to, jak oceniana jest aktywność gospodarcza w Niemczech. Przyjmuje się, że każdy wynik poniżej 100 pkt jest pesymistyczny. Ostatni raz pozytywny wskaźnik powyżej tego progu został odnotowany we wrześniu 2021 r.

Berlin, Alexanderplatz
Alexanderplatz w Berlinie, fot. Yen Duong/Bloomberg via Getty Images
