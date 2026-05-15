Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 15.05.2026
NEWSROOM XYZ
15.05.2026 13:17

Niemieccy rzemieślnicy domagają się reform od rządu: gdy zdarzają nam się błędy, nazywamy to partactwem

Niemiecki resort gospodarki ostrzega, że wpływ wojny na Bliskim Wschodzie mocno uderzy we wzrost PKB w drugim kwartale. Tymczasem rzemieślnicy domagają się daleko idących reform i ostro krytykują rząd Friedricha Merza.

Rząd Niemiec obniżył prognozę wzrostu PKB do 0,5 proc. w 2026 r. i 0,9 proc. w 2027 r. To aż o połowę mniej, niż zakładała prognoza ze stycznia 2026 r. Do tego w pierwszym kwartale tego roku wzrost gospodarczy wyniósł jedynie 0,3 proc.

To efekt wojny na Bliskim Wschodzie, która doprowadziła do gwałtownego wzrostu cen energii i surowców. Według badań Instytutu Ekonomicznego aż 90 proc. niemieckich firm odczuwa skutki wojny. Nic więc dziwnego, że spada wskaźnik nastrojów zarówno wśród konsumentów, jak i wśród przedsiębiorców.

Wysokie ceny energii prowadzą do redukcji miejsc pracy

Wysokie ceny energii prowadzą do spadku produkcji w najbardziej energochłonnych gałęziach. W chemii, hutnictwie czy papiernictwie od lutego 2022 r. spadek produkcji wyniósł aż 15,2 proc., podczas gdy w całym przemyśle osiągnął 9,5 proc. To zaś prowadzi do likwidacji miejsc pracy. W energochłonnych branżach od lutego 2022 r. do marca 2026 r. pracę straciło 53,2 tys. ludzi.

Prezes Centralnego Związku Rzemiosła Niemieckiego (ZDH) Joerg Dittrich, skupiającego izby rzemieślnicze, domaga się więc obiecanych przez rząd Friedricha Merza reform. – Oczekuję spójnej, całościowej koncepcji. Tej wiosny reform nie widać niestety tak samo, jak zeszłej jesieni. Gdy w naszym fachu zdarzają się błędy, nazywamy to partactwem – stwierdził.

Filarem niemieckiej gospodarki pozostaje na razie konsumpcja. „Wprawdzie wzrost cen energii krótkoterminowo uszczupla siłę nabywczą gospodarstw domowych, jednak w okresie objętym prognozą zakłada się stopniową normalizację cen energii. (...) W 2027 roku, przy słabnącej presji energetycznej i stopniowej poprawie sytuacji na rynku pracy, prywatna konsumpcja powinna dalej się rozwijać, choć w umiarkowanym tempie” – ocenia raport resortu gospodarki.

Spadają nastroje wśród niemieckiego przemysłu
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz na zdjęciu z 13 maja 2025 r.
Niemieckie rzemiosło domaga się gruntownych reform gospodarczych od rządu Friedricha Merza. Fot. PAP/Michael Kappeler/DPA
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Świat
Popyt wrócił na Węgry. Deweloperzy nadal liczą koszty
Rynek mieszkań na Węgrzech odbija po kryzysie. Ceny rosną, deweloperzy wracają do inwestycji, a Cordia rozwija działalność w Polsce.
14.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Twórca Salesmanago z nowym biznesem. Zevio i BLIK chcą wypełnić płatniczą niszę
Wdrożenie subskrypcji powinno być znacznie prostsze i szybsze, a jej utrzymanie o połowę tańsze – przekonują założyciele startupu. Mierzą w duże, ale rozproszone grono małych i średnich usługodawców.…
15.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Allegro o współpracy z OpenAI: To przełom, jesteśmy w awangardzie
– Jesteśmy jednym z liderów pod względem wykorzystania AI w platformie handlowej nie tylko w Europie, ale mam wrażenie, że nawet na świecie – mówi Marcin Kuśmierz, prezes Allegro. Duże nadzieje wiąże…
14.05.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Mieszane nastroje na GPW. Podsumowanie notowań 13 maja 2026 r.
W środę na GPW panowały mieszane nastroje – WIG20 zmierzał do odnotowania nieznacznego wzrostu, gdy zniżkowały indeksy grupujące mniejsze spółki. Wspierał go przede wszystkim kurs KGHM, który rosnął…
13.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Koniec z podwyżkami cen po podpisaniu umowy. Rząd szykuje rewolucję dla kupujących mieszkania
Rząd planuje zmiany w ustawie deweloperskiej. Nowe przepisy mają zwiększyć ochronę kupujących i rozbudować Portal DOM.
12.05.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Dlaczego rządy przegrywają? Analiza zależności pomiędzy wynikami wyborów a gospodarką
Od czasu fali wysokiej inflacji europejskie rządy częściej przegrywają wybory lub tracą stabilność. Sprawdziliśmy, czy inflacja i realne płace faktycznie wpływały na wyniki partii rządzących w UE w…
15.05.2026