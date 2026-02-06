Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 06.02.2026
06.02.2026 09:26

Niemiecki eksport rośnie mocniej od prognoz. Wyraźny wzrost w grudniu

Niemiecki eksport wzrósł w grudniu o 4 proc. miesiąc do miesiąca, wyraźnie powyżej oczekiwań rynku – podał federalny urząd statystyczny Destatis. Saldo handlu zagranicznego wyniosło 17,1 mld euro, choć było niższe niż rok wcześniej.

W grudniu 2025 r. eksport Niemiec zwiększył się o 4 proc., a import o 1,4 proc. w porównaniu z listopadem – wynika z danych Destatis, skorygowanych o czynniki sezonowe i kalendarzowe. Analitycy ankietowani przez Reutersa spodziewali się wzrostu eksportu na poziomie 1 proc. W ujęciu rocznym eksport był wyższy o 2,7 proc., a import wzrósł o 5,6 proc.

Łączna wartość eksportu Niemiec w grudniu wyniosła 133,3 mld euro, natomiast importu 116,2 mld euro. Oznacza to nadwyżkę handlową w wysokości 17,1 mld euro, wobec 13,6 mld euro w listopadzie 2025 r. i 19,8 mld euro w grudniu 2024 r. W całym 2025 r., po korektach sezonowych, eksport wzrósł o 1,0 proc., a import o 4,4 proc. rok do roku.

Handel z krajami Unii Europejskiej odpowiadał za ponad połowę obrotów. Eksport do państw UE wyniósł 75,3 mld euro, a import 59,4 mld euro. W porównaniu z listopadem eksport do UE wzrósł o 3,1 proc., a import o 1,7 proc. Do krajów strefy euro Niemcy sprzedały towary warte 52,7 mld euro (+3,6 proc.), a z tych państw sprowadziły dobra o wartości 39,5 mld euro (+1,6 proc.).

Wymiana handlowa z krajami spoza UE również wzrosła. Eksport do tzw. krajów trzecich osiągnął 58,0 mld euro, a import 56,8 mld euro. W ujęciu miesięcznym oznacza to wzrost eksportu o 5,0 proc. i importu o 1,2 proc.

Największym odbiorcą niemieckich towarów w grudniu były Stany Zjednoczone, gdzie eksport wyniósł 11,8 mld euro, rosnąc o 8,9 proc. miesiąc do miesiąca, ale spadając o 12,9 proc. rok do roku. Eksport do Chin wzrósł o 10,7 proc. do 7,2 mld euro, a do Wielkiej Brytanii o 14,6 proc. do 6,9 mld euro w porównaniu z listopadem.

Po stronie importu dominowały Chiny, z których sprowadzono towary o wartości 15,5 mld euro, czyli o 4,1 proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Import z USA wzrósł o 3,0 proc. do 7,9 mld euro, natomiast z Wielkiej Brytanii spadł o 14,8 proc. do 2,9 mld euro. Wymiana z Rosją pozostała niewielka: eksport wzrósł do 0,6 mld euro, a import do 0,1 mld euro.

Źródło: Destatis, Reuters

budynek niemieckiego parlamentu - Budnestag - oraz niemiecką flagę
Największym odbiorcą niemieckich towarów w grudniu były Stany Zjednoczone, gdzie eksport wyniósł 11,8 mld euro, rosnąc o 8,9 proc. miesiąc do miesiąca, ale spadając o 12,9 proc. rok do roku. Fot. Krisztian Bocsi/Bloomberg/Getty Images
