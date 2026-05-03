Niespodzianki na Wall Street nie ustają. S&P 500 na drodze do największego wzrostu zysków od 2021 r.

Już niemal 2/3 spółek indeksu S&P 500 opublikowało wyniki kwartalne, a liczba spółek, które pozytywnie zaskoczyły analityków, jak i skala ich zysków przewyższają średnie z ostatnich lat – podaje FactSet. Indeks notuje najwyższy wzrost zysków od 2021 r.

Jak dotąd 63 proc. spółek notowanych w indeksie S&P 500 opublikowało rzeczywiste wyniki za I kw. 2026. Aż 84 proc. z nich odnotowało zysk na akcję powyżej prognoz. Łącznie raportowane zyski są o 20,7 proc. wyższe od szacunków. Jeszcze w połowie kwietnia były to niecałe 11 proc.

Łączny wskaźnik wzrostu zysków – uwzględniający opublikowane już wyniki i szacunkowe wyniki w przypadku spółek, które jeszcze nie upubliczniły raportów – sięga 27,1 proc. w ujęciu rocznym. Utrzymanie tego poziomu będzie oznaczać najwyższą stopę wzrostu zysków odnotowaną przez indeks od IV kwartału 2021 r. (32 proc.) i szósty z rzędu kwartał dwucyfrowego wzrostu zysków indeksu.

W ubiegłym tygodniu wzrost ten napędziły trzy firmy z listy „Magnificent 7” – Alphabet, Amazon.com i Meta Platforms.

Wzrost zysków widoczny jest w dziewięciu spośród jedenastu sektorów, z czego w przypadku siedmiu jest on dwucyfrowy. Najlepiej wyglądają usługi komunikacyjne, technologie informacyjne, dobra konsumpcyjne o charakterze dyskrecjonalnym i materiały. Spadki notują za to opieka zdrowotna i energetyka.

Pod względem przychodów 81 proc. spółek zgłasza liczby przekraczające szacunki, średnio o 1,9 proc. W rezultacie łączna stopa wzrostu przychodów w pierwszym kwartale wynosi obecnie 11,1 proc. Jej utrzymanie będzie oznaczało najwyższy odczyt od II kw. 2022 r.

W nadchodzącym tygodniu swoje wyniki ma opublikować 126 spółek wchodzących w skład indeksu S&P 500.

Na cały rok budżetowy 2026 analitycy prognozują wzrost zysków o 21,3 proc.

