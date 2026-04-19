Niespodzianka na Wall Street. Zyski amerykańskich spółek mogą mocno wzrosnąć

Sezon wyników na S&P 500 rozpoczął się wyraźnie powyżej oczekiwań – wynika z danych FactSet. Zaskakuje zarówno liczba spółek raportujących zysk lepszy od prognoz, jak i będąca powyżej historycznych średnich skala tych wyników.

Jak dotąd za I kw. 2026 r. pełne wyniki przedstawiło 10 proc. spółek z S&P 500. Spośród nich 88 proc. zgłosiło zysk netto na akcję przebijający prognozy. To odsetek wyraźnie wyższy od 5-letniej i 10-letniej średniej, które wynoszą odpowiednio 78 proc. i 76 proc.

Łącznie firmy raportują zyski wyższe od szacunków o 10,8 proc., podczas gdy 5-letnia i 10-letnia średnia oscylują wokół poziomu 7 proc. Z kolei szacowana stopa wzrostu zysków – łącząca już opublikowane wyniki oraz szacunkowe wyniki spółek, które jeszcze nie opublikowały rzeczywistych sprawozdań – wynosi 13,2 proc. Utrzymanie takiego poziomu będzie oznaczało 6. z rzędu kwartał z dwucyfrowym wzrostem r/r na S&P 500.

Oczekuje się, że wszystkie z 11 sektorów odnotują wzrost przychodów. Tylko 8 sektorów, na czele z technologią, surowcami, finansami i usługami komunalnymi, może wykazać roczny wzrost zysków. Oczekuje się bowiem, że trzy sektory, w tym energia i opieka zdrowotna, odnotują spadki.

Pod względem przychodów 84 proc. firm z listy S&P 500 odnotowało wyniki powyżej szacunków. To także wynik powyżej średnich z ostatnich lat. Łącznie firmy raportują przychody o 2,0 proc. powyżej szacunków. W efekcie mieszany wskaźnik wzrostu przychodów za pierwszy kwartał wynosi dziś 9,9 proc. Jeśli utrzyma takie tempo, będzie to najlepszy wynik od III kw. 2026 r. pod kątem przychodów.

FactSet podkreśla jednak, że ostateczne wyniki mogą się zmienić i będą zależały od kolejnych sprawozdań. W nadchodzącym tygodniu 93 spółki z listy S&P 500 mają opublikować wyniki za pierwszy kwartał.

Według analityków w całym 2026 r. zyski wzrosną o 18 proc. r/r.

Źródło: PAP, FactSet