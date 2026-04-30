Niewiadów Polska Grupa Militarna: 2025 rok z rekordowymi inwestycjami i stratą 0,8 mln zł

Spółka Niewiadów Polska Grupa Militarna opublikowała raport za 2025 rok, w którym wskazuje na intensywny okres inwestycyjny związany z budową fabryki amunicji 155 mm. Jednocześnie firma odnotowała 70,1 mln zł przychodów oraz 0,8 mln zł straty netto, co – jak podkreśla – wynika z kosztów transformacji i przygotowań do zwiększenia skali działalności.

W 2025 roku spółka prowadziła prace przygotowawcze do wejścia na Główny Rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, na który została formalnie przeniesiona 21 kwietnia 2026 roku. Zarząd wskazuje, że działania z 2025 roku były bezpośrednio związane z tym procesem oraz budową pozycji w europejskim sektorze obronnym.

Przychody grupy wyniosły 70,1 mln zł wobec 76,6 mln zł rok wcześniej. Głównym segmentem działalności była produkcja i rozwój systemów obronnych, która wygenerowała 51,5 mln zł przychodów. EBITDA spadła do 0,8 mln zł, a wynik netto również wyniósł minus 0,8 mln zł.

Jak wskazał prezes zarządu Adam Januszko, 2025 rok był okresem budowania podstaw pod przyszłą produkcję. W jego ocenie poniesione nakłady inwestycyjne są elementem strategii, która ma umożliwić wzrost skali działalności po uruchomieniu produkcji amunicji.

Kluczowym projektem była budowa fabryki amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm w zakładzie w Niewiadowie. W 2025 roku prowadzono tam prace budowlane i modernizacyjne infrastruktury, przygotowujące obiekt do instalacji linii produkcyjnych.

Zgodnie z harmonogramem spółki, montaż linii technologicznych ma rozpocząć się w III kwartale 2026 roku, a seryjna produkcja amunicji 155 mm planowana jest na IV kwartał 2026 roku. Projekt ma umożliwić osiągnięcie docelowej zdolności produkcyjnej na poziomie 180 tys. sztuk rocznie.

Spółka poinformowała również o zabezpieczeniu finansowania na poziomie 250 mln zł, które ma zostać przeznaczone na rozwój projektu amunicyjnego. Produkcja ma wspierać m.in. systemy artyleryjskie KRAB i K9A1, wykorzystywane przez polskie Siły Zbrojne.

Niewiadów Polska Grupa Militarna powstała z połączenia Polskiej Grupy Militarnej i Grupy Niewiadów. W jej strukturze znajdują się m.in. Zakłady Sprzętu Precyzyjnego Niewiadów, Proguns Group oraz Tech Robotics, które działają w segmentach produkcji uzbrojenia, komponentów 40 mm oraz technologii dronowych.