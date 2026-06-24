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24.06.2026 07:11

Nocny paraliż kolei w Niemczech. Duże opóźnienia i odwołane pociągi

W nocy z wtorku na środę kolej w całych Niemczech została sparaliżowana. Przyczyną była awaria łączności radiowej. Pociągi zaczęły już znów kursować.

Awaria objęła zarówno połączenia dalekobieżne, jak i regionalne. Jej przyczyną była usterka cyfrowego systemu łączności kolejowej GSM-R. Zmusiła ona niemieckiego operatora Deutsche Bahn do wstrzymania ruchu w całym kraju we wtorek po godz. 23.

Po około godzinie spółka przywróciła funkcjonowanie systemu, a pociągi, które wcześniej były odwoływane lub notowały duże opóźnienia, zaczęły znów kursować.

Nie wiadomo, jaka była przyczyna awarii.

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Źródło: PAP, DPA

Awaria systemu łączności sparaliżowałą kolej w całych Niemczech. Fot. Vladyslav Havrylov/ Getty Images
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