09.02.2026
NEWSROOM XYZ
09.02.2026 14:01

Novo Nordisk idzie na sądową wojnę z Hims and Hers. Chodzi o tanie kopie pigułki zwalczającej otyłość

Novo Nordisk pozwał firmę Hims&Hers za to, że sprzedaje ona tańsze, skopiowane wersje pigułki na odchudzanie Wegovy. Duńska firma twierdzi, że amerykański dostawca telemedycyny oszukuje pacjentów i naraża ich na niebezpieczeństwo.

Europejski koncern farmaceutyczny chce bowiem, jak pisze CNBC, by sąd zakazał Hims&Hers sprzedaży swoich tanich pigułek. Oskarża też, że te tabletki nie zostały odpowiednio przebadane i dopuszczone na rynek przez amerykańskich regulatorów.

To ruch, który jeszcze bardziej zaostrza spór między Novo a Hims. Zwłaszcza że firma telemedyczna zapowiedziała już w sobotę, że przestanie oferować pacjentom swoje lekarstwa, które kosztowały 50 dolarów za miesiąc – europejski, oryginalny lek kosztuje około 100 dolarów.

Jak tłumaczy CNBC, duńska firma złożyła pozew, bo chce odzyskać udziały na rosnącym rynku leków do walki z otyłością. Konkurenci wykorzystali bowiem furtkę w prawie, która mówi, że firmy mogą sprzedawać kopie opatentowanych środków, jeśli brakuje ich na rynku. Do tego firma twierdzi, że jej wersje środka są legalne, ponieważ dawka jest „personalizowana” na potrzeby pacjenta.

Tymczasem Novo Nordisk zapewnia, że nie ma już problemów z aktywną substancją Wegovy – semaglutydem – leków więc na rynku nie brakuje. Zwłaszcza że korzysta z tego środka już ponad 1,5 miliona Amerykanów.

Nic więc dziwnego, że sprawą zajęła się amerykańska agencja kontroli leków (FDA), która zamierza także pozwać Hims & Hers.

Novo Nordisk, jak i Eli Lilly, który także produkuje podobne leki, od dwóch lat walczą z producentami podróbek, którzy chcą zarobić na popularności leków na odchudzanie i na cukrzycę, które zwalniają apetyt.

Trump zapowiada obniżki cen Ozempicu. Akcje Novo Nordisk i Eli Lilly spadają
Novo Nordisk idzie na wojnę z producentami tańszych zamienników leków na odchudzanie Michael Siluk/UCG/Universal Images Group via Getty Images
