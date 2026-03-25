Grupa KGHM Polska Miedź osiągnęła w 2025 r. 3,68 mld zł zysku netto

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź osiągnęła w 2025 r. 3,68 mld zł zysku netto. To wzrost o 28 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem.

Zysk operacyjny EBITDA wrósł o 22 proc. i wyniósł 10,3 mld zł, z czego 48 proc. wypracowały aktywa zagraniczne – podała spółka w komunikacie.

– Oprócz rozpoczętych projektów inwestycyjnych, ważnym obszarem aktywności były inicjatywy ukierunkowane na poprawę efektywności i większą kontrolę kosztów. Program optymalizacji kosztowej przyniósł wymierne rezultaty i będzie stopniowo wdrażany w spółkach grupy kapitałowej. Planujemy wzmocnić ład korporacyjny w grupie oraz zwiększyć efektywność biznesową podmiotów zależnych – wskazał cytowany w komunikacie spółki prezes KGHM Remigiusz Paszkiewicz.

Paszkiewicz podał też, że zagraniczne spółki KGHM uzyskały w ubiegłym roku „samodzielność finansową w finansowaniu działalności”. „Ich zdolność do spłaty zobowiązań na rzecz Polskiej Miedzi istotnie wzmacnia naszą pozycję na globalnym rynku surowcowym. Potwierdza to awans KGHM do grona 50 najlepiej wycenianych spółek górniczych świata” – dodał prezes spółki.

Wyniki KGHM w czwartym kwartale

W samym czwartym kwartale skorygowana EBITDA grupy KGHM wyniosła 3,073 mld zł – podała spółka w raporcie rocznym. Wynik okazał się ponad 9 proc. wyższy od konsensusu PAP Biznes, który zakładał 2,806 mld zł skorygowanej EBITDA.

Oczekiwania rynkowe dla skorygowanego wyniku EBITDA wahały się od 2625 mln zł do 2912 mln zł.

Przychody grupy KGHM wyniosły 10495 mln zł wobec 10073 mln zł oczekiwanych przez rynek.

Skonsolidowany zysk netto KGHM wyniósł w IV kwartale 2675 mln zł wobec 433 mln zł zysku w III kwartale 2025 r.

Jednostkowy skorygowany zysk EBITDA spółki KGHM Polska Miedź w czwartym kwartale wyniósł 1351 mln zł wobec 1127 mln zł w III kwartale 2025 r. Przychody spółki wyniosły 8978 mln zł.

Skorygowany zysk EBITDA Sierra Gorda w IV kwartale – proporcjonalnie do 55 proc. udziałów, które posiada w spółce KGHM – wyniósł 1.090 mln zł wobec 723 mln zł kwartał wcześniej. Przychody spółki wyniosły 1533 mln zł.

KGHM International wypracował w IV kwartale 561 mln zł skorygowanego zysku EBITDA wobec 389 mln zł zysku w III kwartale 2025 r. Przychody spółki wyniosły 976 mln zł.

Źródło: PAP. Tekst zaktualizowano.